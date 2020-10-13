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Зеленский планирует задать украинцам «пять важных вопросов» 

Аргументы Недели и ещё 3 1 час назад
Зеленский задаст украинцам «пять важных вопросов»
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан прийти на местные выборы 25 октября, поскольку он приготовил для них «пять важных вопросов». Однако какие именно, глава государства раскрывать не стал.

«Я обращаюсь именно к тебе. Помнишь, как мы вместе писали мою предвыборную программу, чтобы воплощать то, что действительно нужно именно тебе, каждому гражданину Украины. Это была демоверсия народовластия, а его реальное введение стало нашей с тобой целью. Сейчас парламент готовится закрепить этот важный механизм на законодательном уровне. Но согласитесь, право народа Украины на собственное мнение — священное, ему не нужно благословение от политиков и ничего не мешает нам с тобой просто поговорить откровенно», — высказал он.

По его словам, на предвыборном участке украинцев ждут «пять важных вопросов» о том, что «обсуждается на улице, на кухне, о чем спорят с друзьями, родителями или таксистами, о том, что раньше никогда не спрашивали». Зеленский отметил, что «едва ли не впервые» спросят мнение народа, а не политиков, не «независимых» экспертов с телешоу, не агентов других стран.
Ранее Зеленский заявил, что, если ему не удастся закончить войну в Донбассе, значит нужно, чтобы к власти в стране пришел другой президент.
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Комментарии 1
Украина , В мире , Владимир Зеленский
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