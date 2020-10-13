На Украине захотели продлить карантин до конца года

Минздрав Украины предложил до конца года продлить действие карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. Об этом рассказал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко , сообщает УНИАН.

Министерство инициирует продление карантина на заседании правительства 13 октября.

«Также ограничат деятельность заведений общественного питания до 22 часов, мы предлагаем это сделать», — добавил Ляшко.

С начала пандемии на Украине было выявлено более 270 тысяч случаев заражения. Выздоровели 116 тысяч пациентов, скончались 5122. За последние сутки зафиксировано 5133 новых случая инфицирования. Больше всего зараженных обнаружили в Харьковской области (439), Киеве (397) и Львовской области (341).

С 1 августа в стране действует адаптивный карантин, который предусматривает разделение всех регионов на четыре зоны, в зависимости от эпидемиологической ситуации. В каждой из них установлены различные карантинные ограничения. 26 августа правительство продлило действие адаптивного карантина до конца октября.