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Эксперты предсказали Украине экологическую катастрофу 

Газета.Ru 15 минут назад
Украине пообещали экологическую катастрофу
Фото: РИА Новости
Эксперты предсказали Украине экологическую катастрофу из-за потери воды, передает "112 Украина".
"Мы стоим на грани экологической катастрофы. Украина катастрофически теряет воду. Мало того что Украина — одна из наименее обеспеченных стран в Европе, так мы еще и очень хищнически относимся к этому ресурсу", — заявила президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок.
Политики продолжают растрачивать водные ресурсы и спекулировать на теме экологии, вместо того чтобы решать проблему, отмечают специалисты. Они обращают внимание на то, что при экологической катастрофе под ударом окажется и экономика страны.
В то же время, по словам политолога Кирилла Сазонова, хоть Украина и хочет в Европу, она не должна передавать "власть" в руки условной Греты Тунберг.
В 2019 году специалисты предупреждали, что через 25 лет Украина может столкнуться с экологической катастрофой, которая вынудит страну импортировать питьевую воду. Ученые предупреждают, что Днепр может обмелеть до критических показателей, а на севере Украины вместо лесов останутся степи.
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Комментарии 12
Украина , В мире , Экология , Грета Тунберг , Кирилл Сазонов
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