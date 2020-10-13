Киев поставил русофобию выше здоровья граждан Украины

На Украине тайком началась охота за российской вакциной от ковида, сообщил один из главных фармацевтов республики. Правда, президент Зеленский уже пообещал, что вакцину примет только из рук Запада. Впрочем, Зеленский свои обещания регулярно нарушает. Так что не исключено, что скоро Киев запросит «Спутник V». В конце концов, если Украина покупает газ у «страны-агрессора», почему бы не купить и вакцину?

Фото: Деловая газета "Взгляд" Деловая газета "Взгляд"

Украинская элита объявила настоящую охоту за российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом в понедельник сообщил киевский бизнесмен Алексей Давиденко, один из ключевых игроков на медицинском рынке республики. Демонстрируя патриотизм и лояльность, Давиденко назвал «мерзкими и низкими» попытки купить вакцину у «страны-агрессора». При этом предприниматель признал – в последнее время в том числе и к нему обращаются украинские олигархи, заинтересованные в приобретении «Спутника V».

Напомним, что партийный лидер, президент Зеленский недвусмысленно заявил, что страна готова принимать лишь «настоящую вакцину», которая будет разработана в Европе и не вызовет сомнений у врачей». Украинский лидер обрушился с критикой на «отдельных циников» – политиков, которые уже сделали себе прививку «Спутника V». Эксперты сходятся во мнении, что Зеленский имел в виду лидера «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука , который во время встречи с Владимиром Путиным сообщил, что уже обезопасил себя с помощью российской вакцины.

Но одно дело признание оппозиционера Медведчука, а другое – «бунт на корабле» в «Слуге народа». В понедельник депутата Рады Качуру жестко отчитали во фракции. В ответ парламентарий сообщил, что подает в суд на одного из критиков, депутата Елизавету Богуцкую, которая обозвала коллегу «тупым ботинком», сообщает ФАН. «Когда страна каждый день преодолевает антирекорд заболевших COVID-19, Елизавета Богуцкая смеется и плюет на жизни и здоровье окружающих», – подчеркнул Качура.

«Я знаю украинских граждан, которые уже привились «Спутником V», – рассказал газете ВЗГЛЯД директор фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко . –

С каких-то харьковских складов, разными способами в медучреждения Украины поступают российские лекарства,

несмотря на текущее противостояние». Все строится на личных контактах с нужными людьми, заметил собеседник. «Когда я езжу в Россию, друзья просят меня привезти лекарства, которых нет у нас. Книги и лекарства – два самых ходовых товара, которые сейчас граждане Украины везут из России», – констатировал Бондаренко. При этом, добавил он, далеко не все украинцы могут приобрести «запрещенные» украинские лекарства.

Тем временем, заболеваемость и смертность от COVID-19 на Украине с сентября угрожающе нарастает даже по официальным данным. В последнее время ежедневно фиксируют около 5 тысяч случаев заражения. По состоянию на понедельник, в стране официально зарегистрировали более 260 тысяч случаев заражения коронавирусом, и более 5 тысяч смертей, признали в Совете по национальной безопасности и обороне (СНБО) Украины.

Врачи и вирусологи отмечают, что главной причиной высокого уровня заболеваемости является бездействие центральных и местных властей. Примеры безалаберности привел в комментарии телеканалу Obozrevatel TV киевский врач-эпидемиолог, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин

Люди продолжают рисковать в переполненном общественном транспорте; детские сады, школы, больницы не оснащены вентиляцией, врачи из-за огромной нагрузки и риска заразиться массово увольняются из больниц, констатировал медик. По мнению Александрина, все заявления о скором появлении собственной вакцины от коронавируса – «ничто иное, как очевидная демагогия». На деле же, Украина может вскоре может оказаться в ситуации, похожей на ту, которая была в разгар пандемии в Италии, выразил опасения эпидемиолог.

При этом российские власти готовы предоставить вакцину всей Украине – о чем в понедельник напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков . Для того, чтобы помощь началась, официальный Киев должен выразить такое желание, отметил представитель Кремля. Подтвердив, что поставки могут происходить на платной основе, Песков тем не менее, добавил, что «это зависит опять же от страны, зависит от запроса», сообщило РИА Новости. О том, что Россия готова, несмотря на все политические сложности, помочь Украине, если Киев сформулирует свои потребности, говорил и президент Путин на встрече с Медведчуком 6 октября.

Главная проблема в том, что сейчас тема российской вакцины намеренно политизирована, отмечает украинский экономист Александр Охрименко . «Конфликт в Верховной раде только подтверждает, что медицина тут вообще в стороне. В стране действительно увеличилось количество заболевших коронавирусом, но политики делают себе на этом пиар», – сказал Охрименко газете ВЗГЛЯД.

Собеседник, впрочем, считает преувеличенными выводы об обвальном ухудшении эпидемиологической ситуации на Украине. Рост числа выявленных COVID-случаев объясняется тем, что в республике стали проводить больше тестов. «Итальянский» вариант развития событий Украине вряд ли грозит», – полагает Охрименко.

Вне зависимости от того, как будет обстоять дело с заболеваемостью, президент Зеленский не обратится к Москве за помощью, уверен аналитик. «Есть твердая политическая установка Зеленского и его команды: российскую вакцину никогда и ни под каким видом закупать не будут. В политической системе Украины превалируют антироссийская позиция и даже малейшие изменения в этом направлении невероятны и не нужны ни Зеленскому, ни его окружению», – пояснил Охрименко.

По мнению украинского эксперта, отдельные депутаты, не исключая и членов правящей партии, могут высказывать свое мнение, но сама украинская власть «однозначно никогда не придет к российской вакцине, даже если она будет стоить вдвое дешевле европейской, и даже если страны ЕС , гипотетически, станут ее покупать».

Иного мнения придерживается политолог Бондаренко. «Если Украина покупает российский газ, то почему бы не купить и вакцину?», – заметил эксперт. Он считает, что если Зеленский решиться на подобную договоренность с Москвой, то это не станет для украинского президента политическим самоубийством.

В конце концов, Киев может сослаться на указания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). «Украина строго следует рекомендациям этой структуры, которая указывает, у кого покупать вакцину, в каком объеме и по каким ценам, – заметил Бондаренко. – Если российскую вакцину начнут покупать Германия, Франция, Польша, Чехия, думаю, и за Украиной дело не станет. Впрочем, всегда найдутся те, кто будет кричать, что вакцина не прошла достаточные испытания, и так далее».