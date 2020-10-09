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Убытки «Нафтогаза» являются последним прибыльным активом Украины 

ФБА «Экономика сегодня» 4 часа назад
Убытки «Нафтогаза» — последний прибыльный актив Украины
Фото: РИА Новости
Уголовные обвинения руководству «Нафтогаза» носят политический характер, считает политолог Богдан Безпалько.

Госизмена стала способом борьбы на Украине

Глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев сообщил, что против руководства компании возбудили уголовное дело о госизмене. Конкретные фигуранты не называются, но, как считает Коболев, без его персоны не обойтись.
Компания получила обвинительные бумаги, но кем и когда было возбуждено дело в них не сообщается. В «Нафтогазе» восприняли это как приглашение к публичной дискуссии, поскольку компании нечего скрывать.
Перед нами не первое уголовное дело против «Нафтогаза», но впервые структуру обвиняют в государственной измене.
С другой стороны, на Украине обвинения в госизмене превратились в хороший тон, такие дела возбуждаются там регулярно. Только если брать обвинения в адрес публичных персон, то ни одно из них не было доведено до конца, т. е. до приговора суда.

«Дело о государственный измене — это хороший способ давления. Такое дело недавно хотели возбудить против Андрея Богдана — бывшего главы Офиса президента Украины, за его интервью журналисту Дмитрию Гордону», — заключает Безпалько.

Политическая риторика Украины имеет высокий градус националистического маразма, который используется для давления на внутренних игроков Такие обвинения всегда попадают в украинские СМИ и активно обсуждаются.

«Это, как правило, либо попытки внутриполитической борьбы, либо столкновения олигархических интересов — кому-то хочется получить кусочек нефтегазового пирога, поэтому этот «кто-то» пытается через подконтрольных политиков надавить на руководство «Нафтогаза», которое уже шесть лет удерживается на посту», — резюмирует Безпалько.

Идет борьба за активы «Нафтогаза»

Раньше главным партнером Коболева был Юрий Витренко, но его уволили из компании.
Показательны последние слова Витренко в Facebook — политик утверждает, что сообщал Коболеву о риске формирования убытков «Нафтогаза», но его «не послушали» и уволили вместе с командой, предлагавший шаги по решению проблемы.
Витренко заметил, что «Нафтогаз» должен взять во внимание европейские реформы и бороться с РФ, но для этого «нужны компетентные руководители». Еще этому деятелю «неприятно видеть», что население и государство переплачивают за газ, но когда он работал в компании это также было нормой и всячески им поддерживалось. Тем более цены на Украине повышаются по рекомендации МВФ.
Риторика Витренко подтверждает конфликт, существующий между ним и Коболевым. Нельзя серьезно относиться к его словам, поскольку текущая система «Нафтогаза» сформировалась в период, когда этот человек работал в компании.
Ранее газовые цены и бюджетные убытки не мешали Коболеву и Витренко работать сообща и «пилить» премии.

«Причина возникшей ситуации банальна — руководство «Нафтогаза» увлеклось собиранием денег в свою пользу, включая выписывание больших зарплат и премий. На законном основании заставить их отказаться от этого нельзя, поэтому Коболева пытаются приструнить», — констатирует Безпалько.

Только это все домыслы — нужно дождаться детализации обвинений, предъявляемых руководству «Нафтогаза».

«Нафтогаз» стал убыточным предприятием

Чистая прибыль «Нафтогаза» в 2019 году составила 63,3 млрд гривен (2,34 млрд долларов), что в шесть раз больше, чем в 2018 году. Украинский бюджет получил 12,2 млрд гривен налога и 48,2 млрд гривен дивидендов за 2019 год.
Компания добыла 16,1 млрд кубов газа — 78% от общеукраинской добычи, и обеспечила транзит в Европу 89,6 млрд кубов газа, но теперь украинская ГТС передана в управление новой структуры «Газотранспортные системы Украины».
Так требует законодательство ЕС, имплементированное на Украине при Петре Порошенко. Его принципы Киеву удалось реализовать в конце 2019 года, когда Москва, Киев и Брюссель договорились о новом договоре по транзиту российского газа до 2024 года.
С 2020 года «Нафтогаз» остается без прибыли от транзита и поэтому показывает убытки, которые стали предметом обвинений против команды Коболева. В 2020 году чистый убыток «Нафтогаза» составит от 137,5 до 220 млн долларов, а в перспективе до 2023 года он оценивается в 821 млн долларов. Данные объемы будут компенсированы украинским бюджетом.
Негативные показатели вызваны снижением объемов потребления газа как населением, так и промышленностью Украины.

«Нафтогаз» ранее взаимодействовал с «Газпромом» и занимался продажей газа населению и предприятиям Украины. Для задач транзита и реверса газа Киевом была создана другая компания, но «Нафтогаз» продолжает контролировать украинский рынок, является монополистом и располагает большими оборотными деньгами», — заключает Безпалько.

Аналогов «Нафтогазу» на Украине больше нет, поэтому многие внутренние игроки хотят взять эту структуру под контроль, но сдвинуть Коболева пока никому не удается. Возможно, это связано с американской поддержкой Коболева.
Ведущий научный сотрудник НИУ ВШЭ Марсель Салихов в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» подтвердил, что у «Нафтогаза» теперь существует новый статус в украинской энергетической системе.

«Нафтогаз» больше не получает прибылей за транзит. Это прерогатива компании «Газотранспортные системы Украины». Изменения являются применением европейской практики, когда операторы ГТС и добывающие компании являются отдельными компаниями. Задачами «Нафтогаза» остаются добыча газа и обслуживание внутреннего рынка», — резюмирует Салихов.

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Комментарии
Украина , Статьи , Андрей Коболев , Юрий Витренко , Андрей Богдан , Богдан Безпалько , Петр Порошенко , Дмитрий Гордон , Нафтогаз , Газпром , ЕС , Международный валютный фонд , ВШЭ , ФБА "Экономика сегодня"
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