Уголовные обвинения руководству «Нафтогаза» носят политический характер, считает политолог Богдан Безпалько.

Госизмена стала способом борьбы на Украине

Глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев сообщил, что против руководства компании возбудили уголовное дело о госизмене. Конкретные фигуранты не называются, но, как считает Коболев, без его персоны не обойтись.

Компания получила обвинительные бумаги, но кем и когда было возбуждено дело в них не сообщается. В «Нафтогазе» восприняли это как приглашение к публичной дискуссии, поскольку компании нечего скрывать.

Перед нами не первое уголовное дело против «Нафтогаза», но впервые структуру обвиняют в государственной измене.

С другой стороны, на Украине обвинения в госизмене превратились в хороший тон, такие дела возбуждаются там регулярно. Только если брать обвинения в адрес публичных персон, то ни одно из них не было доведено до конца, т. е. до приговора суда.

«Дело о государственный измене — это хороший способ давления. Такое дело недавно хотели возбудить против Андрея Богдана — бывшего главы Офиса президента Украины, за его интервью журналисту Дмитрию Гордону», — заключает Безпалько.

Политическая риторика Украины имеет высокий градус националистического маразма, который используется для давления на внутренних игроков Такие обвинения всегда попадают в украинские СМИ и активно обсуждаются.

«Это, как правило, либо попытки внутриполитической борьбы, либо столкновения олигархических интересов — кому-то хочется получить кусочек нефтегазового пирога, поэтому этот «кто-то» пытается через подконтрольных политиков надавить на руководство «Нафтогаза», которое уже шесть лет удерживается на посту», — резюмирует Безпалько.

Идет борьба за активы «Нафтогаза»

Раньше главным партнером Коболева был Юрий Витренко , но его уволили из компании.

Показательны последние слова Витренко в Facebook — политик утверждает, что сообщал Коболеву о риске формирования убытков «Нафтогаза», но его «не послушали» и уволили вместе с командой, предлагавший шаги по решению проблемы.

Витренко заметил, что «Нафтогаз» должен взять во внимание европейские реформы и бороться с РФ, но для этого «нужны компетентные руководители». Еще этому деятелю «неприятно видеть», что население и государство переплачивают за газ, но когда он работал в компании это также было нормой и всячески им поддерживалось. Тем более цены на Украине повышаются по рекомендации МВФ

Риторика Витренко подтверждает конфликт, существующий между ним и Коболевым. Нельзя серьезно относиться к его словам, поскольку текущая система «Нафтогаза» сформировалась в период, когда этот человек работал в компании.

Ранее газовые цены и бюджетные убытки не мешали Коболеву и Витренко работать сообща и «пилить» премии.

«Причина возникшей ситуации банальна — руководство «Нафтогаза» увлеклось собиранием денег в свою пользу, включая выписывание больших зарплат и премий. На законном основании заставить их отказаться от этого нельзя, поэтому Коболева пытаются приструнить», — констатирует Безпалько.

Только это все домыслы — нужно дождаться детализации обвинений, предъявляемых руководству «Нафтогаза».

«Нафтогаз» стал убыточным предприятием

Чистая прибыль «Нафтогаза» в 2019 году составила 63,3 млрд гривен (2,34 млрд долларов), что в шесть раз больше, чем в 2018 году. Украинский бюджет получил 12,2 млрд гривен налога и 48,2 млрд гривен дивидендов за 2019 год.

Компания добыла 16,1 млрд кубов газа — 78% от общеукраинской добычи, и обеспечила транзит в Европу 89,6 млрд кубов газа, но теперь украинская ГТС передана в управление новой структуры «Газотранспортные системы Украины».

Так требует законодательство ЕС , имплементированное на Украине при Петре Порошенко . Его принципы Киеву удалось реализовать в конце 2019 года, когда Москва, Киев и Брюссель договорились о новом договоре по транзиту российского газа до 2024 года.

С 2020 года «Нафтогаз» остается без прибыли от транзита и поэтому показывает убытки, которые стали предметом обвинений против команды Коболева. В 2020 году чистый убыток «Нафтогаза» составит от 137,5 до 220 млн долларов, а в перспективе до 2023 года он оценивается в 821 млн долларов. Данные объемы будут компенсированы украинским бюджетом.

Негативные показатели вызваны снижением объемов потребления газа как населением, так и промышленностью Украины.

«Нафтогаз» ранее взаимодействовал с «Газпромом» и занимался продажей газа населению и предприятиям Украины. Для задач транзита и реверса газа Киевом была создана другая компания, но «Нафтогаз» продолжает контролировать украинский рынок, является монополистом и располагает большими оборотными деньгами», — заключает Безпалько.

Аналогов «Нафтогазу» на Украине больше нет, поэтому многие внутренние игроки хотят взять эту структуру под контроль, но сдвинуть Коболева пока никому не удается. Возможно, это связано с американской поддержкой Коболева.

Ведущий научный сотрудник НИУ ВШЭ Марсель Салихов в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» подтвердил, что у «Нафтогаза» теперь существует новый статус в украинской энергетической системе.