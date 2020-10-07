В Раде назвали условие гибели Украины 

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", депутат Рады Вадим Рабинович выразил уверенность, что если у власти на Украине останется команда нынешнего украинского президента Владимира Зеленского, то страну ждет гибель. Такое заявление он сделал в эфире телеканала NewsOne.
По словам парламентария, Украина в настоящее время переживает экономическую, социальную и интеллектуальную катастрофу.
"Посудите сами: в "Нафтогазе" нашли "дыру" в миллиарды гривен. Глава Кабмина Денис Шмыгаль заявил, что пенсии отменят через 15 лет, а со следующего года введут дополнительный налог под это дело, " — сказал Рабинович.
Он отметил, что речь уже идет "о выживаемости" Украины, а не о победе какой-либо партии.
"Если мы не уберем "зеленых", то страна погибнет!" — считает Рябинович.