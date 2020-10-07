В Раде назвали условие гибели Украины 

"Посудите сами: в "Нафтогазе" нашли "дыру" в миллиарды гривен. Глава Кабмина Денис Шмыгаль заявил, что пенсии отменят через 15 лет, а со следующего года введут дополнительный налог под это дело, " — сказал Рабинович.