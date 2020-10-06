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В Раде объяснили, как Зеленский обманул украинцев 

News.ru 1 час назад
В Раде объяснили, как Зеленский обманул украинцев
Фото: Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency/Global Look Press
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда не сдержали предвыборных обещаний. По его словам, тем самым они обманули украинцев.
Нужно сказать, что в этот раз президенту Зеленскому и его команде удалось нас всех обмануть.
Они нам обещали закончить войну в Донбассе, они нам обещали остановить насильственную украинизацию, они нам обещали снизить тарифы.

И они нас обманули, — отметил Кузьмин в эфире телеканала «112 Украина».

Он добавил, что Зеленский лично обещал остановить войну в Донбассе. Перед выборами уверял, что сделает это «быстро и просто». Однако слова своего не сдержал, что, по мнению Кузьмина, является предательством.
Ранее NEWS.ru сообщал, что план по мирному урегулированию ситуации на территории Донбасса уже готов. О завершении конфликта можно будет говорить, когда этот план будет изучен и устроит все стороны. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, в документе изложено то, чего «желает народ Украины».
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Комментарии 27
Украина , В мире , Ренат Кузьмин , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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