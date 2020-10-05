Трудный выбор: вдвое повысить налоги или отменить пенсии

На Украине через 15 лет могут перестать выплачивать пенсии. С таким неожиданным заявлением на лекции в Львовском политехническом университете выступил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. К отмене соцвыплат, по его словам, приведет изменение демографического состава общества, из-за которого у государства не будет денег на пенсии - в скором времени на одного работающего украинца будет приходиться по два пенсионера.

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«Придется в два раза увеличить налоги, чтобы можно было содержать пенсионеров. Компании уже не хотят увеличивать налоги. Увеличение в два раза невозможно. Мы не сможем через лет 15 платить пенсии будущим пенсионерам. Это простая математика», — заявил Шмыгаль.

Он также предположил, что государство будет способно выплачивать лишь «небольшую социальную пенсию», и гражданам придется самостоятельно обеспечивать свою старость. Решением проблемы, по его мнению, могло бы стать создание накопительной пенсионной системы.

— Украинская власть давно бы отменила пенсии, но опасается массовых протестов голодных людей, — считает бывший депутат Одесского облсовета, координатор запрещенного на Украине Объединения «Боротьба» Алексей Албу.

— Социальная нагрузка, лежащая на плечах государства должна быть минимальной, по мнению любого либерала. Освобождение бизнеса от социальных обязательств — это альфа и омега всех «рыночников», не только украинских. Я думаю, что расчёт основан на том, что мировой экономический кризис набирает обороты и это в значительной степени отразится на всех государствах, в том числе и Украине. Так как экономическая модель, выстроенная после развала СССР, следует определённым законам, то не трудно сделать прогноз к чему придёт украинское общество если не откажется от либеральных реформ. Вчера украинская власть рассчитывала на МВФ. Сегодня — на пополнение бюджета ха счёт налога на сделки купли-продажи земель сельскохозяйственного назначения. Что будет завтра, когда вся земля будет распродана — сказать не сложно: украинское общество будет расколото на два основных социальных класса: тех, кто имеет в собственности земли, недвижимость, бизнес или живёт за счёт аннуитетных платежей и тех, кто продаёт свою рабочую силу для того чтобы купить себе кусок хлеба. То есть уже сегодня видно, что если не отказаться от неолиберального курса, по которому следует моя страна, то завтра произойдет катастрофа.

«СП»: — Шмыгаль объясняет ситуацию изменением демографического состава общества: в скором времени на одного работающего украинца будет приходиться по два пенсионера. Это много? А сейчас сколько? Почему это происходит?

— Всё верно, украинская нация стареет, и число работающих постоянно уменьшается, так как уменьшается количество работающих предприятий. В результате этого отчислений в пенсионный фонд становится всё меньше и меньше. Но вопрос ведь заключается в том, как реагировать на данную ситуацию. Украинская власть предлагает отказаться от социальных выплат. А наша программа строится на изменении экономической стратегии.

«СП»: — Сохранится ли эта тенденция? А что будет через 30 лет? А через 50?

— Сложно делать какие-то однозначные прогнозы на такой долгосрочный период, потому что не факт, что данный либеральный курс сохранится в течение 50 лет. Я считаю, что украинское общество очень устало от власти либералов и их цепных псов, националистов. Молодое поколение, воспитанное на пропаганде русофобии и национализма, всё чаще в знак протеста и несогласия надевает одежду с коммунистической атрибутикой. Я верю в то, что в общественном сознании вскоре произойдет перелом и в Украине возникнут общественные силы, способные отстранить от власти либералов.

«СП»: — Деньги государству совсем неоткуда взять? А что если реально поднять налоги?

— На Украине с каждым годом сокращается процент работающих предприятий, а прибыль уходит в тень. Сегодня власти видят выход в продаже сельскохозяйственных земель, однако они тоже не бесконечны.

«СП»: — Что если все же Украина просто возьмет и отменит пенсии? Как люди будут выживать? В конце концов, в некоторых странах людям пенсии не платят

— К сожалению, сегодня в мире существует более десятка стран, где не платят пенсии по старости. На сколько мне известно, это и Нигер, Кения, Суринам, Нигерия, Пакистан и другие. Я думаю, что это не лучшие примеры, к которым нам следует стремиться. Естественно, многие старики, особенно из социально незащищенных слоев общества, не имеющие родных и близких просто умрут. Но разве это волнует украинский политический бомонд? Уверен, что нет.

— На мой взгляд, прогноз даже оптимистичен, — говорит председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.

— Уже сегодня дефицит пенсионного фонда на Украине составляет на 2020 год более 200 млрд гривен – около 8 млрд долларов. Пока этот дефицит покрывается из госбюджета, но это очень накладно для государства, имеющего огромный внешний долг. Дефицит пенсионного фонда составляет около 12 процентов всего бюджета Украины, и больше, чем платежи по внешним долгам, на которые Украина клянчит деньги у МВФ.

С каждым годом дефицит Пенсионного фонда нарастает, и это понятно – количество рабочих мест, а соответственно плательщиков пенсионных взносов, сокращается.

«СП»: — Почему именно 15 лет. На чем расчет?

— Расчет строится на том, что и число пенсионеров на Украине сокращается, поскольку сокращение населения идет по всем возрастным категориям, а в ближайшее время это сокращение пойдет быстрее.

Но при этом сокращение рабочих мест все равно обгоняет общий демографический спад. В ближайшие 5-10 лет бюджет не сможет справляться с социальной нагрузкой, и Украина уже сейчас стремится ликвидировать все социальные обязательства перед населением. Оптимистичная цифра в 15 лет названа украинским премьером, чтобы уменьшить накал социального недовольства. Люди предпенсионного возраста надеются все же пенсию получить, а молодежь надеется успеть что-то накопить к старости без помощи государства.

«СП»: — Почему происходит изменение демографического состава общества? Можно ли как-то остановить этот процесс?

— Старение населения и вымывание трудоспособных возрастов – прямое следствие либеральных реформ на Украине. Уничтожены все технологические отрасли, судостроение, авиастроение, молодежь осознает отсутствие перспектив, и стремится выехать хоть куда-нибудь. Уже самыми оптимистичными экспертами убыль населения на Украине оценивается в 20-22 миллиона человек. И уезжают люди именно трудоспособного возраста.

Был шанс остановить этот процесс при помощи интеграционных процессов с Россией, позволивших бы прекратить деградацию экономики. «Евромайдан» этот шанс уничтожил.

«СП»: — Два пенсионера на одного работающего украинца это много? Сколько сейчас и как должно быть в идеале?

— Сегодня на 11 миллионов пенсионеров на Украине приходится около 13 миллионов плательщиков пенсионных взносов. Но пенсионный взнос с минимальной зарплаты вдвое меньше минимальной пенсии. При таком соотношении зарплаты и пенсии, нужно было бы, чтобы на одного пенсионера приходилось 2-2.5 плательщика. В ближайшем будущем, учитывая спад в экономике и рост безработицы, это соотношение действительно будет намного хуже.

На самом деле работающих на Украине намного меньше, чем плательщиков ЕСВ (единого социального взноса). Многие, выехавшие в Польшу или Германию, продолжают платить минимальный размер ЕСВ, числясь самозанятым или индивидуальным предпринимателем, для того, чтобы сохранить себе право на будущую пенсию. Украинская служба статистики подсчитала, что количество штатных работников на украинских предприятиях (считая военных, бюджетников, полицию и прочих) составляет около 7 млн человек.

Сравните это с 25 миллионами рабочих мест в Советской Украине на 1991 год. Чтобы сломать этот тренд нужно строить развивающуюся экономику с ростом рабочих мест и возвращением трудовых мигрантов, но это абсолютно невозможно в нынешних условиях.

«СП»: — Почему нельзя в два раза увеличить налоги, как говорит Шмыгаль? Что будет, если это реально сделать?

— Уже сегодня на Украине налоги на работников очень не маленькие. НДФЛ вместе с военным сбором составляет 19.5 процентов (в полтора раза больше, чем в России). К этому добавляется ЕВС в размере 22 процентов.

Учитывая мизерность зарплат и прочих доходов, любое увеличение налогового бремени будет обрекать на еще больший отток рабочей силы за границу.

«СП»: — Шмыгаль считает, что для решения проблемы необходимо создание накопительной пенсионной системы. Что это такое и поможет ли это?

— Накопительная пенсионная система – это давнишняя мечта украинских властей, чтобы переложить всю социальную ответственность на плечи самих граждан. Дескать, откладывайте себе на старость сами-сами!

К этому добавляется и мечта приближенных к власти поживиться с помощью частных пенсионных фондов на этих накопления. Но даже в развитых капиталистических странах нередки крахи пенсионных фондов, и потеря всех накоплений трудящимися. Что говорить об Украине, где коррупция и воровство является стержнем экономического управления страной?