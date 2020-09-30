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В Раде предупредили о грядущих потрясениях на Украине 

ИА Regnum и ещё 2 12 минут назад
В Раде предупредили о грядущих потрясениях на Украине
Фото: Reuters
Катаклизм, который спровоцирует «мегасдвиги», ожидает Украину из-за ситуации в экономике, заявил депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112».
По словам парламентария, в этом виновата нынешняя власть.

«Тот экономический тупик, в который нас заводит власть «зеленых», все равно приведет к такому катаклизму, который приведет к мегасдвигам в нашей стране. Если их не остановить, то, к сожалению, будет очень плохо».

Кроме того, депутат считает, что, если Киев продолжит текущую политику, то в стране пройдут новые парламентские и президентские выборы. Рабинович добавил, что не может оценить, когда начнутся описанные им события.

«Украина — это страна с непредсказуемым и прошлым, и будущим, поэтому, что здесь будет через две недели, неизвестно», — отметил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября Вадим Рабинович заявил, что на Украине началась подготовка к свержению действующего президента Владимира Зеленского командой бывшего главы государства Петра Порошенко.
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Комментарии 7
Украина , В мире , Вадим Рабинович , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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