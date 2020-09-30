В Раде предупредили о грядущих потрясениях на Украине 

По словам парламентария, в этом виновата нынешняя власть.

«Тот экономический тупик, в который нас заводит власть «зеленых», все равно приведет к такому катаклизму, который приведет к мегасдвигам в нашей стране. Если их не остановить, то, к сожалению, будет очень плохо».

Кроме того, депутат считает, что, если Киев продолжит текущую политику, то в стране пройдут новые парламентские и президентские выборы. Рабинович добавил, что не может оценить, когда начнутся описанные им события.

«Украина — это страна с непредсказуемым и прошлым, и будущим, поэтому, что здесь будет через две недели, неизвестно», — отметил парламентарий.