Запад должен вернуть Украине миллиарды долларов, выведенные из страны, заявил народный депутат Андрей Деркач. По его словам, средства вывели под предлогом проведения прозападных реформ, а Украина превратилась в евроколонию. Ранее глава ЕСВД Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз не намерен заниматься благотворительностью в пользу Киева.

Миллиарды долларов, выведенные из страны, должен вернуть Украине Запад — с таким заявлением выступил депутат Верховной рады Андрей Деркач. Его слова передает телеканал «112 Украина».

«Всего 13 миллиардов наших денег выведено и работает в юрисдикции США», — подчеркнул нардеп. По его словам, деньги выводились под предлогом реформ, которые требовали Америка и Европа.

Он добавил, что сейчас украинские власти «клянчат» у Международного валютного фонда (МВФ) $3 млрд и «$600 [млн] у этого, с позволения сказать, [главы ЕСВД] Борреля Жозепа». Деркач заявил, что это Украине должны денег и страна не является банкоматом.

Европа, по его мнению, превратила Украину в колонию, закрыв в стране предприятия и сбывая свои товары на украинском рынке.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель ранее заявил, что ЕС — не банкомат и благотворительностью в пользу Украины заниматься не будет. Об этом он сказал в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским . Причем текст статьи со словами Борреля про банкомат был вскоре отредактирован.

В феврале 2019 года бывший министр транспорта и связи страны Евгений Червоненко заявил, что Украина была обманута Западом и осталась наедине со своими проблемами.

«Нас обманули. С политическим треском мы идем в Европу, мы идем в НАТО. Мы остались одни», — посетовал политик.

Он добавил, что Запад намерен использовать Киев и украинцев как «раздражитель для Востока». Что же касается рассуждений о скором вступлении Украины в Европейский союз и НАТО, то Червоненко назвал эти слова «болтовней».

В середине декабря 2018 года депутат Верховной рады, экс-министр транспорта и связи Виктор Бондарь заявил, что Европейский союз «надурил» Украину.

«Европа нас надурила по экономическим соглашениям. Они нам дали квоты на поставку наших товаров в Европу, которые Украина выбирает за первые два-три месяца каждый год», — указал парламентарий.

По его словам, евробюрократы «не дают Украине возможности создать высокотехнологичные отрасли» в производстве. В результате Киеву гораздо труднее конкурировать со странами Европы «в машиностроении, производстве вертолетов, локомотивов и так далее».

За месяц до этого бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко признал, что его страна является одним из беднейших государств Европы. В своем выступлении на заседании Совета регионального развития в Киеве он отметил, что темпы экономического роста не отвечают требованиям населения.

«Хотя мы и восстановили экономический рост, но темпы его сейчас недостаточны, чтобы люди почувствовали во всех без исключения регионах и социальных слоях, чтобы мы перестали быть одной из беднейших стран Европы», — заявил возглавлявший Украину с 2014 года Порошенко.

Он также признал вину текущих властей в слишком медленном развитии экономики. По его словам, если 70% населения считает, что Украина движется не в том направлении, значит, все украинское руководство недорабатывает.

Украинский политолог Александр Семченко ранее заявил, что руководство Украины завело страну в глубочайший кризис.

«Россия по–прежнему остается крупнейшим внешнеэкономическим партнером Украины по объему импорта. Любой человек, который понимает, как устроена экономическая система Украины, согласится с Червоненко. За последние несколько лет руководство страны завело страну в глубочайший кризис», — подчеркнул эксперт.

Еще один из лидеров украинской оппозиции, депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович предупреждал, что экономика Украины находится в катастрофической ситуации. По его словам, на конец августа внешний долг Украины составлял $47,5 млрд, а совокупный долг страны достиг $75 млрд