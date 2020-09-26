Нардеп пожаловался на унижение Украины со стороны МВФ

По его словам, Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель , заявивший, что ЕС не является для Украины «банкоматом», отвесил Киеву «очередную оплеуху». Пресс-релиз выступления Загороднего размещён на сайте партии.

Кроме того, глава дипломатии ЕС отметил, что для получения Украиной кредита в €1,2 млрд от МВФ необходимо наладить взаимодействие с организацией, а также выполнить требования по усилению верховенства права в стране. По мнению Загороднего, украинская власть уже пообещала отдать под контроль Запада и Нацбанк, и судебную систему, и антикоррупционные органы.

Она взяла на себя обязательства и дальше душить народ заоблачными тарифами, крушить остатки нашей многострадальной медицины за какие-то 1,2 миллиарда евро, и получила очередную оплеуху от еврочиновника, который явно приехал с инспекторским визитом, ‒ отметил нардеп.

Он напомнил, что треть годового бюджета Украины тратится на погашение долгов, но Киев в сложной экономической ситуации не собирается вести переговоров о реструктуризации долга или отсрочке выплат.

Власть поменялась — унижение Украины продолжается, ‒ уверен политик.