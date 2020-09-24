Их "ответ России": во что НАТО превращает армию Украины

Совместное десантирование, изучение тактики, знакомство с техникой НАТО — украинских солдат и офицеров уже несколько дней тренируют их британские и американские союзники. По заявлениям Киева, это ответ на учения России "Кавказ-2020". О том, как западные инструкторы пытаются подтянуть ВСУ до современного уровня, — в материале РИА Новости.

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Британский десант

Первый этап маневров "Объединенные усилия — 2020" начался с высадки британских и украинских военнослужащих в Николаевской области. Бойцы 16-й десантно-штурмовой бригады Королевских вооруженных сил прибыли на военно-транспортных самолетах C-130 Hercules.

Затем над полигоном раскрылись парашюты десантно-штурмовых подразделений ВСУ, которых доставили военно-транспортные Ил-76МД и Ан-26. Высадившись и осмотревшись, бойцы обеих стран выдвинулись к пунктам сбора, отрабатывая по пути различные учебные задачи.

Генштабе ВСУ сообщили, что учения такого формата впервые проводятся на территории Украины , а их цель — "практическое выполнение задач в многонациональной среде по стандартам и процедурам НАТО, повышение уровня совместимости подразделений вооруженных сил государств-партнеров".

Британская сторона, в свою очередь, отметила, что эти маневры — крупнейшая десантная операция за последние десятилетия. В ней приняли участие более 450 военных во главе с бригадным генералом. А всего в "Объединенных усилиях" задействованы 12 тысяч военнослужащих, 700 единиц боевой техники, советники и наблюдатели из стран НАТО.

Канады, Германии и Одновременно во Львовской области прошли Rapid Trident 2020 — учения подразделений Украины, США Польши , всего около четырех тысяч "штыков".

Американцы даже перебросили на Украину несколько конвертопланов Bell V-22 Osprey, с которых местные спецназовцы впервые десантировались беспарашютным способом. Военнослужащие разных стран тренировались вести бои в городской застройке, изучали тактическую медицину, делились боевым опытом и налаживали совместный быт.

Следить за Россией

В Киеве этим маневрам придают огромное значение — на открытии присутствовал президент Владимир Зеленский . Он долго говорил о переходе украинской армии на западные стандарты, а вступление страны в НАТО назвал стратегической целью. В Североатлантическом альянсе, впрочем, с этим не спешат и используют совместные учения для прощупывания обороны России.

Так, в начале недели, в самый разгар маневров, небо над Черным морем было буквально забито самолетами НАТО. В воздухе одновременно находилось до восьми разведывательных бортов. Ранее в этом месяце американские стратегические бомбардировщики неоднократно отрабатывали нанесение ударов по объектам в Крыму из воздушного пространства Украины.

Не отстают и британцы. В августе министр обороны Бен Уоллес заявил, что Лондон возглавит международную программу по тренировке военнослужащих Военно-морских сил Украины. Их будут натаскивать в навигации, оперативном планировании, водолазном деле, морской разведке, огневой подготовке и борьбе за живучесть корабля. Впрочем, многие эксперты уверены, что совместные учения — лишь ширма для других целей.

В частности, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин считает, что британцы попытаются обеспечить себе постоянное военное присутствие в Черном море для слежки за российским побережьем.

В середине сентября неподалеку от Крыма заметили разведывательный корабль Королевского флота Enterprise, оснащенный многолучевыми эхолотами и буксируемыми датчиками для сбора информации.

Избитый сценарий

На Яворовском полигоне во Львовской области натовцы готовят украинских военных с 2014 года. Двенадцатого февраля 2016-го иностранные инструкторы завершили обучение первого подразделения ВСУ — пехотного батальона одной из механизированных бригад.

С 15 февраля до 17 июля 2016-го с двумя украинскими батальонами по ротации работала группа инструкторов, сформированная на базе 3-го батальона 15-го пехотного полка Вооруженных сил США. С лета 2018-го на Яворовском полигоне преподавали инструкторы из 278-го бронекавалерийского полка Национальной гвардии США, а в мае прошлого года их сменили 130 военнослужащих из 2-й бригадной тактической группы "Страйк" 101-й воздушно-десантной дивизии.

Всего Яворово прошли около десяти тысяч украинских военнослужащих. Их обучают тактике, артиллерийской разведке, бронетанковым маневрам, особенностям работы военной полиции, логистике, оказанию медпомощи. Кроме того, именно в Яворово бойцы ВСУ осваивают американские противотанковые ракетные комплексы Javelin. Полученные навыки украинцы отрабатывают на многочисленных международных учениях. Только в прошлом году в Незалежной прошли Rapid Trident, Sea Breeze, Riverain, Warrior Watcher, "Кленовая арка" и ряд других. В этом году на участие ВСУ в натовских маневрах Киев выделил из госбюджета 2,55 миллиона долларов.

Антироссийскую направленность всего этого никто не скрывает. Легенда большинства учений укладывается в примитивный сценарий: некое "государство-агрессор" "дестабилизирует обстановку" на Украине и пытается ее "оккупировать". Объединенная группировка союзнических государств "организует оборону" и "освобождает занятые территории".