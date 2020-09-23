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Зеленский констатировал усталость украинцев 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
Зеленский заявил об усталости украинцев
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский констатировал, что украинцы устали от карантинных ограничений, введенных в стране для борьбы с распространением коронавируса. Об этом он заявил в телефонном разговоре с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, сообщается на сайте офиса президента Украины.
Стороны обсудили эпидемиологическую ситуацию и меры, принимаемые на Украине и в Азербайджане на фоне пандемии коронавируса. Зеленский отметил, что на Украине низкая летальность среди зараженных COVID-19 по сравнению с другими странами.

«Президенты выразили надежду на скорейшее создание вакцины и договорились и в дальнейшем координировать усилия двух стран в направлении противодействия распространению коронавируса», — говорится в сообщении.

21 сентября Украина вышла на второе место среди европейских стран по суточному приросту жертв коронавируса.
Ранее правительство приняло решение запретить въезд в страну всем иностранным гражданам, начиная с 28 августа. Запрет продлится до 28 сентября. Право въехать на территорию Украины в период действия ограничений имеют отдельные категории лиц.
Общее число заразившихся на Украине составило 181 237 человек, из них 79 901 — выздоровели. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предупредил украинцев, что если они не будут соблюдать правила карантина, до 25 октября количество случаев заболевания COVID-19 в стране достигнет 360 тысяч.
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Комментарии
Украина , В мире , Алексей Данилов , Ильхам Алиев , Владимир Зеленский , Азербайджан
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