Компания «Газпром» увеличит транзит природного газа через Украину в октябре 2020 года, закупка дополнительных мощностей состоялась 21 сентября. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу компании «Нафтогаз Украины». В официальном сообщении "Нафтогаза" содержится информация о проведении аукциона по распределению мощностей в понедельник 21 сентября на площадках в Венгрии и в Польше. Также отмечается, что распределение мощностей впервые было организовано в формате аукциона. Организация транзита будет оплачена «Газпромом» в дополнение к основному договору, заключенному 20 декабря 2019 года в результате переговоров между Украиной, Россией и Еврокомиссией. Предыдущий договор истек 1 января 2020 года, он был заключен еще в 2009 году. Как передает агентство, транзит газа через ГТС Украины за истекший период 2020 года уменьшился на 42 процента в сравнении с январем-августом 2019 года. Однако «Газпром» оплачивает транзитные мощности целиком, вне зависимости от степени их использования.
«Газпром» увеличит транзит газа через Украину в октябре
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Украина , Нафтогаз , Газпром , Еврокомиссия
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