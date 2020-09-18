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Зеленский нашел виновных в разгуле коронавируса на Украине 

ИА Regnum и ещё 2 3 часа назад
Зеленский нашел виновных в разгуле коронавируса
Фото: Reuters
Если бы не местные выборы, которые должны пройти на Украине в конце октября, заболеваемость коронавирусом в стране была бы существенно меньше, заявил на брифинге в Тернопольской области 18 сентября президент Владимир Зеленский.
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Глава Украины возложил ответственность на всплеск заболеваемости на местных лидеров, но не назвал конкретных фамилий.

«Всегда люди ориентируются на лидера в любых маленьких городках и даже селах… Если мэр выходит и говорит, что центральная власть переоценивает сложность ситуации, а на самом деле нет ничего страшного, праздники можно проводить и собирать по 20−30 тысяч человек… Люди же видят, ориентируются и так себя ведут соответственно. Ответственность — именно на таком руководстве», — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что на Украине в целом был достаточно «либеральный» карантин, в отличие от многих других стран, но сейчас ситуация достаточно тяжелая.
ИА REGNUM напоминает, что с августа на Украине идет резкий рост заболеваемости коронавирусом, и сейчас средние показатели составляет 3 — 3,5 тыс. новых больных в день. В минздраве отмечают, что в ряде регионов страны уже наблюдается нехватка мест в больницах.
Местные выборы на Украине должны состояться 25 октября, хотя ряд медицинских чиновников уже заявили, что из-за тяжелой ситуации с коронавирусом их могут перенести.
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Комментарии
Украина , В мире , Владимир Зеленский , Минздрав РФ , ИА REGNUM
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