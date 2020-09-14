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Украина обвинила Россию в ситуации с водой в Крыму 

РИА Новости Крым и ещё 19 13 минут назад
Вопрос водоснабжения Крыма должна решать Россия. С таким заявлением в Facebook выступило так называемое представительство президента Украины в Автономной Республике Крым.

"Приведенные российской стороной положения международных договоров в сфере защиты прав человека не касаются права на воду, обязательств по водообеспечению или поставке других ресурсов, а касаются гарантий и обеспечения других прав человека", — завили в "представительстве президента Украины".

На Украине указали, что Россия, якобы в соответствии с международным правом, несет ответственность за все, что происходит в Крыму. По мнению Киева, обеспечение полуострова водой — "слишком дорогое мероприятие для Российской Федерации".

"Именно поэтому она (Россия — ред.) пытается и будет пытаться далее с помощью прямого давления и давления на международных партнеров склонить Украину к возобновлению водоснабжения на временно оккупированную территорию Крымского полуострова", — говорится в сообщении представительства.

Как подчеркнули в "ведомстве" "Украина не должна" решать данные проблемы.
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Украина , Видео , Конфликты , Политика , Республика Крым
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