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Украинские силовики открыли огонь по позициям ЛНР 

РИА Новости и ещё 49 2 часа назад
Украинские силовики открыли огонь по позициям ЛНР
Фото: РИА Новости
Украинские силовики открыли огонь по позициям Народной милиции в районе подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике поселка Голубовское в Донбассе, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские силовики два дня не открывали огонь по территории республики.

"Вооруженные формирования Украины продолжают нарушать дополнительные меры по усиления режима прекращения огня, а именно пункт "б" — запрет на применение огня, включая снайперский", — заявил представитель ведомства.

По его словам, украинские силовики в 18.25 (совпадает с мск) открыли огонь из стрелкового оружия с направления подконтрольного Киеву Новотошковского в направлении Голубовского. "Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется", — добавил представитель ЛНР в СЦКК.
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий уточнил журналистам, что украинские военнослужащие стреляли по позициям ЛНР, чтобы спровоцировать ответный огонь.

"Из-за отсутствия угрозы жизни нашим военнослужащим и мирным гражданам подразделения Народной милиции ответный огонь не открывали и строго соблюдали действующий бессрочный режим прекращения огня", — пояснил Осадчий.

Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Комментарии
Украина , Армия , Конфликты , Яков Осадчий , РИА Новости
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