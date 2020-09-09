Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Соратница Зеленского Янченко назвала детей в ДНР и ЛНР «немытыми» и «нечесаными» 

Аргументы Недели и ещё 3 2 часа назад
Соратница Зеленского Янченко назвала детей в ДНР и ЛНР «немытыми» и «нечесаными»
Фото: Аргументы Недели
Галина Янченко, соратница президента Украины Владимира Зеленского, назвала детей, проживающих на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, «немытыми» и «нечесаными». Об этом рассказывается в публикации, размещенной на страницах интернет-прессы.
Как пишет «Русская весна», депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Янченко заявила о «немытых» и «нечесаных» детях, «которые родились и всю жизнь живут в обстрелах, в войнушках, в подвалах», в разговоре со СМИ о начале нового учебного года. Позже парламентарий принесла извинения за свои слова, отметив, что данное высказывание было сделано под влиянием эмоций.
Ранее в среду сообщалось, что Константин Кузьмин, депутат из ДНР, предсказал начало Третьей мировой войны из-за действий Киева в Донбассе.
Видео дня. Родившая 14-го ребенка мать рассказала о главной проблеме
Аргументы Недели: последние новости
Бывший спикер Генштаба ВСУ Волошин назвал препятствия для завоевания ДНР и ЛНР Бывший спикер Генштаба ВСУ Волошин назвал препятствия для завоевания ДНР и ЛНР Кулеба: Украина должна настраиваться на вечное противостояние с Россией Кулеба: Украина должна настраиваться на вечное противостояние с Россией Саакашвили готов стать премьером Грузии только на два года Саакашвили готов стать премьером Грузии только на два года
Украина , Конфликты , Владимир Зеленский , Константин Кузьмин , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Они могли бы раздавить нас»: британцы восхищены россиянами
«Они могли бы раздавить нас»: британцы восхищены россиянами
«Это унизительно»: российская учительница взорвала Сеть
«Это унизительно»: российская учительница взорвала Сеть
Названо место отбывания наказания Ефремова
Названо место отбывания наказания Ефремова
Франция атаковала С-400 в Крыму
Франция атаковала С-400 в Крыму
Видео
Получивший премию «Женщина года» Моргенштерн попал на видео
00:25
Получивший премию «Женщина года» Моргенштерн попал на видео
Шоу-бизнес
Женщина едва не разнесла такси из-за детского кресла
01:32
Женщина едва не разнесла такси из-за детского кресла
Происшествия
Едва не задохнувшийся на публике Макрон попал на видео
00:49
Едва не задохнувшийся на публике Макрон попал на видео
В мире Политика
Побег осужденных иркутских Бонни и Клайда попал на видео
00:09
Побег осужденных иркутских Бонни и Клайда попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео пожара на площадке «Главкино»
01:26
Опубликовано видео пожара на площадке «Главкино»
Происшествия Пожары
Опубликовано видео полетов экипажей Ту-22М3
00:51
Опубликовано видео полетов экипажей Ту-22М3
Армия
Опубликовано видео перевозки Ефремова в СИЗО
00:18
Опубликовано видео перевозки Ефремова в СИЗО
Происшествия
Появилось видео землетрясения в Лондоне
01:16
Появилось видео землетрясения в Лондоне
Происшествия
Сожжение санкционных продуктов попало на видео
01:00
Сожжение санкционных продуктов попало на видео
Происшествия
Поезд метро «Москва-2020» попал на видео
06:30
Поезд метро «Москва-2020» попал на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение