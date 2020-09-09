Соратница Зеленского Янченко назвала детей в ДНР и ЛНР «немытыми» и «нечесаными» 

Галина Янченко, соратница президента Украины Владимира Зеленского, назвала детей, проживающих на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, «немытыми» и «нечесаными». Об этом рассказывается в публикации, размещенной на страницах интернет-прессы.
Как пишет «Русская весна», депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Янченко заявила о «немытых» и «нечесаных» детях, «которые родились и всю жизнь живут в обстрелах, в войнушках, в подвалах», в разговоре со СМИ о начале нового учебного года. Позже парламентарий принесла извинения за свои слова, отметив, что данное высказывание было сделано под влиянием эмоций.
Ранее в среду сообщалось, что Константин Кузьмин, депутат из ДНР, предсказал начало Третьей мировой войны из-за действий Киева в Донбассе.