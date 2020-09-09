Соратница Зеленского Янченко назвала детей в ДНР и ЛНР «немытыми» и «нечесаными» 

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Бывший спикер Генштаба ВСУ Волошин назвал препятствия для завоевания ДНР и ЛНР

Кулеба: Украина должна настраиваться на вечное противостояние с Россией

Саакашвили готов стать премьером Грузии только на два года