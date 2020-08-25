На Украине изменят герб страны 

За него проголосовали 279 депутатов.

В пояснительной записке отмечается, что до сих пор на законодательном уровне не определен эскиз, описание, порядок использования и правовая защита большого государственного герба Украины.

«Осуществить всестороннее общественное обсуждение эскиза большого Государственного Герба Украины и подать на рассмотрение Верховной рады Украины предложения, установленные по результатам конкурса», — указано в пояснительной.

Это постановление поручает Кабинету министров провести конкурс на лучший эскиз герба и в определенные сроки создать организационный комитет, разработать и утвердить соответствующие положения, а также решить вопрос финансового и материально-технического обеспечения организации и проведения конкурса.