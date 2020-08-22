Война спецслужб: ФСБ России против СБУ 

«Наследники» Лёвы Задова (Лев Николаевич Зиньковский — начальник контрразведки Революционной повстанческой армии Украины Нестора Махно) дважды «засветились» в последнее время провальными спецоперациями. Обе были направлены против России. В первом случае это было связано с так называемым делом «вагнеровцев» в Белоруссии, второе — с попыткой захвата на российской территории одного из командиров ополчения ДНР. Виден размах, с которым действуют СБУ (Служба безопасности Украины) и ГУР (Главное управление разведки), но очевидна и их откровенная бездарность в противостоянии с ФСБ России и Главным управлением Генштаба (ГРУ) Вооруженных сил РФ.

Война спецслужб Украины и России идёт уже не первый год, и началась она отнюдь не с 2014 года, когда в Киеве случился «майданный переворот», а Крым «стал наш». Потихоньку шпионили друг за другом и раньше, однако именно в последние пять лет агрессивность деятельности СБУ стала проявляться в особой степени, в том числе с попытками диверсионной деятельности на российской территории. Это реальное объявление войны на уровне разведок и контрразведок двух стран, в которой Украина пока проигрывает. Как говорится, ЧК (ФСБ) не дремлет.

Нынешняя операция по похищению одного из руководителей ДНР в Москве (предположительно речь идёт о Романе Волянюке — участнике боевых действий против ВСУ в Донбассе) организовывалась и координировалась сотрудниками 5-го управления департамента контрразведки СБУ и ГУР. Для этой цели украинцы Андрей Байдала и Игорь Мищенко завербовали семерых россиян — членов одной из ОПГ, которые должны были выследить жертву, пленить, а затем по «нелегальному каналу насильственного перемещения» доставить на Украину. Цена вопроса — 200 тысяч долларов, 50 тысяч из которых похитители получили в качестве аванса. Впрочем, и этими деньгами преступники не успели воспользоваться, так как были арестованы сотрудниками ФСБ.

Подробности по понятным причинам не разглашаются, даже сообщение о задержании группы диверсантов появилось несколько позже, известно, что сотрудники ФСБ отработали все цепочки их связей и контактов. Как результат, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Покушение на похищение человека группой лиц, совершенное организованной группой». Украинские спецслужбы поспешили назвать это дело фейком и откреститься от своего участия в подготовке похищения, хотя задержанные уже дали признательные показания.

Ранее в числе потенциальных жертв похищения СБУ назывались фамилии экс-руководителя ЛНР Игоря Плотницкого, бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, экс-председателя правительства ДНР Александра Бородая, экс-министра доходов и сборов ДНР Александра Тимофеева, а также писателя Захара Прилепина. Теоретически, все они могли оказаться в «прицеле» украинских спецслужб.

— Людей, представляющих реальный интерес для СБУ, осталось не очень много, — заявил в одном из интервью Захар Прилепин. Это объясняется тем, что многие командиры ополчения, которые участвовали в «Русской весне», к сожалению, погибли. Но у нас остались Игорь Стрелков, Александр Ходаковский, правда, он не в Москве, Ахра Авидзба («Абхаз»), Сергей Завдовеев («Француз») и ещё несколько командиров ополчения. Понятно, что нынешние действия украинской разведки — это попытка компенсировать провал их спецоперации в Белоруссии, когда они не смогли вытащить на свою территорию 33 россиян. СБУ попыталась в срочном порядке исправить свои ошибки, но опять последовал провал спецоперации.

Так называемое дело «вагнеровцев», которых задержали в Белоруссии накануне президентских выборов, тоже стало явным провалом в операции украинских спецслужб. Суть уже в общих чертах известна. Вылетающие транзитом через Минск в Стамбул и далее в одну из третьих стран (называются Сирия или Венесуэла) 33 россиянина из числа, как её окрестили «ЧВК Вагнера», неожиданно оказались «рассекречены» и дальнейший маршрут привёл их в белорусский СИЗО. Так и не возникший российско-белорусский скандал по этому поводу закончился тем, что вскоре после выборов всех российских граждан отпустили.

Что же произошло? О чём не договорились спецслужбы России и Белоруссии с транзитом «вагнеровцев»? Они-то как раз и договорились, а вот СБУ и ГУР оказались в итоге, как говорится, с носом. По задуманной в Киеве операции авиалайнер с бойцами ЧВК должен был во время пролёта над Украиной совершить экстренную посадку в одном из аэропортов под предлогом, что одному из пассажиров потребовалась срочная медицинская помощь. Все 33 «вагнеровца» ранее принимали активное участие в боевых действиях на Донбассе и их арест входил в планы украинского правительства для отправки задержанных в международный суд Гааги, как «неопровержимое» доказательство участия России в вооруженном конфликте на юго-востоке Украины.

Планы СБУ стали известны ФСБ. Как и каким образом, опять же доподлинно неизвестно, однако российские спецслужбы вмешались в планы украинских «коллег» и группа не улетела по назначению. Выяснилось, что «вагнеровцев» собирали по всей России едва ли не год, подбирая исключительно тех, кто воевал в Донбассе. А билеты до Стамбула для них покупали через агентство находящееся во… Львове.

Когда захват «вагнеровцев» сорвался, в Киеве случился скандал, прозвучали обвинения в предательстве, а президент Зеленский спешно уволил начальника ГУР Василия Бурбу. Россияне, как уже упоминалось, благополучно вернулись домой.

Провалы у украинской разведки случались и прежде — и шпионов ФСБ неоднократно задерживала, и диверсии в Крыму пресекались неоднократно. Не придаёт особого опыта Киеву и инструктаж со стороны «старших товарищей» — известно, что в центральном офисе СБУ целый этаж отведён под размещение сотрудников американских спецслужб. И активность украинской разведки всякий раз натыкается на эффективное, как показывает практика, противодействие российских спецслужб, которые в этой необъявленной войне, как правило, побеждают. Тому есть несколько причин, которые связывают всё-таки с отсутствием профессионализма и ещё недостаточного финансирования — бюджет не позволяет.

— Для толкового анализа деятельности украинской разведки надо, для начала, поднять их бюджеты, — считает политолог Александр Зимовский. — Около 35 миллионов долларов — это бюджет ГУР. Служба внешней разведки получает аналогичную сумму. Для Украины это огромные деньги. Но для организации эффективной разведывательной деятельности этого недостаточно, учитывая тот факт, что численность персонала данных структур на Украине превышает 10 тысяч человек. Размажем указанные выше суммы на количество кормящихся при разведке людей, и станет ясно — талант на такую работу не пойдёт. А шпионам надо платить, и платить, как следует.

Эта ситуация накладывается на общий уровень кадров. Украинские разведорганы пережили несколько волн уничтожения профессиональных кадров. Поэтому сейчас вся верхушка украинской разведки — это гнилые плоды буйно цветущего кумовства и непотизма.

А если учесть, что украинские генералы крадут в невообразимых размерах, никто там уже не удивляется тому, что руководство разведки тоже собирает в житницы путём крышевания разнообразных торговых операций.

Впрочем, не будем принижать планку возможностей украинской разведки. Вернее их активность в отрабатывании выделяемых средств для проведения сбора разведданных и диверсий.

В апреле нынешнего года в Крыму они могли бы наделать много шума — взрывы в аэропорту и на автовокзале Симферополя, на химпредприятии «Титан», Керченской паромной переправе, объектах энергетики, водоснабжения и газоснабжения были способны частично парализовать жизнедеятельность этого российского региона. Диверсионные группы ГУР удалось нейтрализовать нашим спецслужбам на начальном этапе. Но оцените размах предполагаемых диверсий, которые в первую очередь были направлены большей частью против мирного, гражданского населения.