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Киев не пустит спевшего «Смуглянку» мальчика на Евровидение 

ТК «Звезда» и ещё 14 29 минут назад
Киев не пустит спевшего «Смуглянку» мальчика на Евровидение
Фото: Pavlo Gonchar Keystone Press Agency Globallookpress
12-летний украинец набрал за свое выступление более 12 тысяч лайков в Интернете, однако Национальная общественная телерадиокомпания (НОТУ) отказала ему в участии в песенном конкурсе.
Максим Ткачук из Украины не сможет представить свою страну на международном конкурсе «Евровидение», так как до этого побывал в Лондоне, где на конкурсе «Звезды Альбиона», посвященном 75-летию Победы, исполнил песню «Смуглянка».
В костюме, стилизованном под форму советских солдат, 12-летний украинец настолько искренне исполнил песню военных лет, что в итоге обошел участников из 23 стран и приехал в родное село с тремя наградами.
В Интернете мальчик тоже набрал симпатий, когда ему поставили более 12 тысяч лайков, так что ближайший конкурент отстал в четыре раза. Однако Национальная общественная телерадиокомпания (НОТУ) заявила, что несмотря на это Максим на Евровидение не поедет.
Как объяснил глава НОТУ Зураб Аласания, к организации данного европейского конкурса причастна российская компания Россотрудничество.

«"Русский дом/Представительство Россотрудничества в Лондоне" является органом Сочи, то есть исполнительной власти РФ. Правила нарушены. Участие в Евровидении отменено», — цитирует Аласанию РИА Новости.

На защиту ребенка встал депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский. Депутат пообещал, что будет через суд отстаивать права мальчика и добиваться привлечения к ответственности руководства НОТУ.
Кроме того, в поддержку сироты, которому устроили травлю националисты, на Украине уже запустили флешмоб. За чистый и высокий голос Максим Ткачук получил прозвище Турийский соловей.
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Комментарии 2
Украина , В мире , Общество , Максим Бужанский , Зураб Аласания , Максим Ткачук , Верховная Рада , РИА Новости , Киев
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