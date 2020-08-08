Украина закрыла КПП на границе с Крымом. Въехать на полуостров смогут только украинские граждане. Такое решение из-за коронавируса принял кабинет министров на внеочередном заседании.
Накануне в стране был установлен новый антирекорд по числу заболевших COVID-19. За сутки заразились 1 489 человек.
Рост числа инфицированных в стране отмечается четвёртый день подряд. С начала пандемии общее число заболевших на Украине составило 79 750. 1 879 пациентов умерли.
С 1 августа украинские власти ввели новые правила адаптивного карантина: регионы страны поделены на четыре зоны. Там действуют разные ограничения в зависимости от эпидемической ситуации, передаёт ТАСС.