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Украина закрыла КПП на границе с Крымом . Въехать на полуостров смогут только украинские граждане. Такое решение из-за коронавируса принял кабинет министров на внеочередном заседании.

Накануне в стране был установлен новый антирекорд по числу заболевших COVID-19. За сутки заразились 1 489 человек.

Рост числа инфицированных в стране отмечается четвёртый день подряд. С начала пандемии общее число заболевших на Украине составило 79 750. 1 879 пациентов умерли.

С 1 августа украинские власти ввели новые правила адаптивного карантина: регионы страны поделены на четыре зоны. Там действуют разные ограничения в зависимости от эпидемической ситуации, передаёт ТАСС.