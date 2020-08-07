Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что украинцы имеют во всем мире репутацию вороватой и коррупционной нации, причем — небезосновательно. По его словам, ситуация не изменилась со сменой президентов. Он также возмутился тем, что СБУ вынуждена вести уголовные дела по хищению соли, выделенной при гололедице, а серьезными расследованиями служба не занимается.

Украинцы имеют во всем мире репутацию вороватой нации, причем, нельзя сказать, что это утверждение безосновательно, заявил мэр города Днепр Борис Филатов.

По его словам, ситуация с воровством и коррупцией на всех уровнях не изменилась в лучшую сторону со сменой на посту президента Петра Порошенко Владимиром Зеленским , передает РИА «Новости».

«У нас в мэрии не только при Зеленском, но и за последние годы Порошенко было возбуждено 286 уголовных дел, из них до суда дошло 30, а закончилось обвинительным приговором одно. Мы сами себя поместили в парадигму о том, что мы нация воров, и мы убедили в этом весь мир», — указал градоначальник.

Он также возмутился тем, что Служба безопасности Украины вынуждена вести уголовные дела по хищению соли, выделенной при гололедице, преступлениям при закупках овощей для детских садов, а серьезными расследованиями СБУ не занимается.

«Эволюционный путь развития страны приводит нас в Малороссию или Россию. Эволюция нас приведет вообще к бесталанному, беспринципному, не тщеславному, никакому населению», — заявил он.

По словам Дроздова, народ Украины «паскудный и орусевший», также он «испорчен технологиями Кремля».

Он выразил мнение, что жители страны привыкли к «длительной оккупации», а свое «национальное пространство» строить не желают.

«Он [народ Украины] соглашается на пространство, которое идет с северо-востока — готовый, с готовыми фильмами, с готовыми программами, юмором, музыкой, эстрадой, театром, кино», — возмутился Дроздов.

Наконец, по словам телеведущего, чем дольше отсутствует «сильная украинская политика», тем меньше становится шансов на «победу украинского».

В апреле нынешнего года депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива спрогнозировал, что, если Украину не возглавит лидер, способный уберечь страну от катастрофы, украинцев ждут гибель и уничтожение.

«Будем погибать, пока не появится лидер, способный навести порядок, у которого будет четкая мотивация действовать в интересах украинского народа, который не будет отвлекаться на возгласы европейских и американских партнеров», — подчеркнул нардеп.

По его словам, Украине нужна «сильная партия» у власти. Он заявил, что Запад начал второй этап экспансии, внедряя свои кадры в эшелоны украинской власти.

Среди таких «агентов западного влияния» — нынешний глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили , которого прочили в вице-премьеры Украины, считает Кива.

Он заявил, что назначение Саакашвили было одним из условий для получения Киевом кредита от Международного валютного фонда

Кроме того, нардеп обвинил Зеленского в «неспособности» противостоять «влиянию Запада» и проникновению лоббизма во все ветви украинской власти.

В феврале сообщалось, что за девять месяцев правления на Украине Зеленского промышленность сократилась на 20,4%, а нынешней власти безразличны такие катастрофические цифры. Об этом рассказала лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко

Соучастником этого она назвала Нацбанк Украины, который, по ее словам, еще в период президентства Порошенко перешел под внешнее управление.

«Нашу экономику сознательно, планово и профессионально оставили без денег. Это сознательная, спланированная политика уничтожения нашей страны», — пояснила бывшая председатель правительства Украины.

Саакашвили со своей стороны спрогнозировал, что при продолжении нынешней политики Зеленского Украина распадется на пять государств.

По его словам, ряд высокопоставленных украинских лиц имеют свои частные армии, а также внушительные финансовые ресурсы, чтобы в случае какого-либо политического или социального кризиса на Украине отделиться от Киева.

«Вы должны понять, что эти местные люди, которые уже обросли деньгами, частными армиями… К примеру, у [мэра Одессы] Геннадия Труханова есть частная армия, у харьковского мэра Геннадия Кернеса есть своя армия… Они готовят инфраструктуру для того, чтобы Украина превратилась в еще пять Украин», — пояснил бывший президент Грузии.

Он подчеркнул, что страну ждет экономическая деградация и последующий развал.