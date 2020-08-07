Если вы гражданин Вьетнама, родившийся в Польше, а ваша жена гражданка Швейцарии, родившаяся в Румынии, то чьим гражданином будет ваш сын, родившийся в России? Не угадали. С высокой долей вероятности он может оказаться гражданином Украины (как, собственно, и вы с женой и прочими родственниками).

Гражданином Украины может оказаться любой из почти восьми миллиардов жителей планеты

Совсем недавно, пять-десять лет назад, «патриоты» Украины бились в родимчике, требуя лишать гражданства «центра вселенной» и «источника всех благ», каждого, кто обзавёлся хотя бы одним запасным паспортом. Но они относительно быстро утихли. Объясню почему.

Когда-то, году в 2006-07, на пике правления Ющенко, меня пригласили на Первый украинский телеканал (государственное, не очень популярное, телевидение, которое, тем не менее, бодро смотрели регионы, за неимением лучшего). В меру своих скромных сил и способностей, руководство и журналисты этого телеканала пытались организовать нечто вроде ток-шоу. Заявлена была тема восстановления графы «национальность» в паспортах. Кроме меня были приглашены четыре «патриота» из «Свободы», которые полчаса рассказывали, что если восстановить графу национальность, то все жители Украины запишут себя украинцами. Для ударного завершения беседы, чтобы каждый дурак понял, как хорошо, если у тебя в паспорте записано «украинец», ведущий обратился ко мне (до этого момента его моё мнение не интересовало) и в полуутвердительном тоне спросил/сказал: «Действительно, если в паспорт будет возвращена графа национальность, Вы лично кем запишетесь»? На что я ответил: «Конечно, русским».

Это были травоядные времена, когда за такие заявления ещё не убивали. Могу сказать, что если бы вместо ответа я обернулся инопланетянином или иной «неведомой зверушкой» и начал бы пожирать своих собеседников, шок был бы меньший, чем от прозвучавших слов. Они были искренне уверены, что любой человек, а уж тем более человек с фамилией, заканчивающейся на «ко», заявит, что записался бы украинцем. В общем, «триумф воли» сорвался. Впрочем, ненадолго, вскоре (в 2014 году) они взяли реванш и уже никого ни о чём не спрашивали.

Собственно переход от насильственной к силовой, в том числе вооружённой, украинизации во многом был обусловлен тем, что «древние укры», в процессе общения с населением современной Украины, выяснили, что большинство не собирается становиться «украинцами» только потому, что находятся на территории бывшей УССР. Надо отдать потомкам «шумеров» должное, при помощи автомата и уголовного кодекса они смогли увеличить количество «украинцев» в разы. Причём со временем многие искренне поверили, что они «украинцы», даже если отец у них бурят, а мать удмуртка и сами они родились где-нибудь в Тюмени

Но тут страну посетила новая напасть. Выяснилось, что новоиспечённые «украинцы», вопреки строжайшим запретам, бодро оформляют гражданство соседних государств (России, Польши, Румынии, Венгрии Словакии ). Были и такие, что добились гражданства Швейцарии и Люксембурга, Чехии и Германии, США и Израиля, а также иных стран, включая самые экзотические.

Борцам за опережающий рост популяции «украинцев» стало ясно, что не только графа национальность в паспорте (которую так и не ввели, по причине абсолютной бесперспективности), но даже искреннее признание населением себя украинцами, не гарантирует нацию от обвального сокращения численности. С точки зрения патриотов, добровольный переход «украинца» в другое гражданство делал из него русского, еврея, финна, чеха, немца, кого угодно. Но прекращал его членство в «древнешумерской» нации. Перед витязями полонын, паладинами трембит и рыцарями смэрэк замаячила перспектива национального вырождения.

Но «шумерский» ум гибок (кто бы ещё догадался выкопать море?). «Вожди нации», после недолгого раздумья решили, что проблему можно легко и непринуждённо решить, если не признавать за «украинцами» иностранного гражданства и, что бы они ни делали, какие бы заявления ни писали, сколько бы паспортов не имели, считать их исключительно этническими украинцами — гражданами Украины.

Думаю, дальнейшее ясно. Если ваши дедушка и бабушка были гражданами Украины (пусть позднее они сменили гражданство и страну), то и родившиеся от них ваши дети, с точки зрения Киева, являются гражданами Украины. Ибо кем же ещё могут быть дети украинских граждан? А значит и вы гражданин Украины, даже если уже во втором поколении родились на территории другого государства и никогда не имели тризубого паспорта.

Соответственно и ваши дети, и внуки — тоже граждане Украины, даже если они ярко выраженные негры, а родной язык у них суахили и живут они в Африке уже в четвёртом поколении.

Чтобы количество «граждан Украины» в мире росло, Киев максимально осложнил выход из украинского гражданства. Для начала вам следует собрать кучу платных справок о том, что вы не верблюд, заплатить пошлину и ждать. Раз в год президент Украины подписывает указ, которым выпускает из гражданства пару десятков счастливчиков. Чтобы попасть в Указ надо дать не одну взятку. И то не факт, что в последний момент не окажется, что «аукцион» вы проиграли. Не хотите платить — можете пожизненно и посмертно ждать своей очереди на выход из гражданства.

До 2019 года единственной возможностью обойти украинские рогатки при получении российского гражданства было участие в Программе переселения. Для неё действовал уведомительный порядок выхода из украинского гражданства. То есть вы писали соответствующее заявление, заверяли его у нотариуса. Заказным письмом отправляли его на имя президента Украины (если находились в стране) или посла (если живёте за её пределами). Как только вы предоставляли в ФМС документы, подтверждавшие отправку заявления о выходе из украинского гражданства, Россия прекращала считать вас гражданином Украины. После получения российского паспорта, такой человек, с точки зрения российского законодательства становился исключительно гражданином России (без второго, украинского, гражданства). Но и Украина продолжала считать его исключительно своим гражданином (равно как и всё родившееся от него потомство).

С 2019 года практика уведомительного выхода из украинского гражданства распространена Россией практически на все случаи получения российского гражданства. Соответственно нечаянными гражданами Украины рискуют оказаться миллионы российских граждан со своим потомством.

Это можно было бы назвать курьёзом и посмеяться над «украинскими патриотами», силой навязывающими своё никому не нужное гражданство. Но проблема заключается в том, что после февральского, 2014 года, переворота в Киеве многие люди, давно не считавшие себя украинскими гражданами столкнулись с непредвиденными проблемами, а некоторые и пострадали, в связи с тем, что Украина начала подавать их в международный розыск, как «государственных изменников», «террористов» и т.д.

Из ближайших примеров российских граждан, которые, с точки зрения Украины совершили «государственную измену»: Кирилл Вышинский , которого Украина до сих пор официально преследует как собственного гражданина, а также несколько человек, из 33-х ЧОПовцев, захваченных Лукашенко в заложники. Белорусский президент, пытаясь заставить Путина вступить с ним в переговоры и пойти на уступки (удовлетворить требования Минска относительно продолжения дотирования белорусской экономики), угрожает выдать тех из них, которых Украина считает своими гражданами, Киеву, где им грозит долгий тюремный срок или бессудное убийство.

Так вот, с точки зрения Украины, не только Кирилл Вышинский и ЧОПовцы являются её гражданами, но и их дети (как дети граждан Украины) являются гражданами Украины. Следовательно, если Украина просуществует ещё лет 15, то какой-нибудь сегодняшний пятилетний малыш, родившийся в России от бывших украинских граждан и никогда на Украине не бывавший, может быть обвинён Киевом в «государственной измене», подан в международный розыск и задержан где-нибудь на испанском курорте за «нелегальное» (с точки зрения Киева) посещение Крыма или за нелицеприятное высказывание в адрес киевского режима.

Самое печальное, что международное право в данном случае позволяет Киеву куражиться относительно безнаказанно. Каждое государство само определяет порядок получения своего гражданства и выхода из него. Так что Киев, теоретически и Валентину Матвиенко (главу Совета Федерации ) может в свои граждане записать (по принципу рождения на территории УССР).

Хоть это и кажется абсурдным, но десятки и сотни тысяч, а может быть и миллионы, российских граждан, избавятся от опасности быть схваченными в ходе невинной зарубежной поездки, переданными на Украину и обвинёнными там в «государственной измене» только после того, как это политико-географическое недоразумение окончательно (де-юре) прекратит своё существование. А до тех пор каждый «пан атаман Грициан Таврический» может в любой момент стать проблемой для совершенно законопослушного гражданина России (как, впрочем и любой другой страны) только потому, что некогда его предки имели неосторожность быть как-то связанными с украинской территорией.