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Украинец предложил начинать школьные уроки с патриотического сжигания шин 

News.ru 1 час назад
Детям на Украине предложили ежедневно жечь шины
Фото: recyclind /pixabay.com
На сайте Офиса президента Украины 4 августа 2020 года появилась петиция с предложением начинать занятия в детских садах и школах страны с патриотического сжигания шин.
Петицию создал Виталий Бураков. В тексте петиции он пояснил, что Киевский городской совет рекомендовал начинать уроки в учебных заведениях с исполнения гимна Украины. Однако, по мнению Виталия Бурлакова, этого недостаточно для правильного патриотического воспитания детей и молодёжи. Он считает, что чтобы привить молодым украинцам патриотизм и европейские ценности, необходимо начинать занятия со сжигания шин, сообщает «Известия».

Необходимо на законодательном уровне утвердить, что каждый учебный день должен начинаться со сжигания автомобильной шины (зимние или летние неважно) как символа борьбы за европейские ценности. В противном случае мы, как государство, рискуем воспитать поколение, для которого кастрюля это только кухонная посуда, а не шлем гордого украинского патриота, — сообщил Виталий Бураков.

Уточняется, что для того, чтобы петицию рассмотрел президент Украины Владимир Зеленский, она должна набрать 25 тысяч подписей, однако пока документ подписали немногие граждане страны. За два дня документ собрал 121 подпись.
Как писал NEWS.ru ранее, экс-депутат Рады Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины должны вернуться в Московию, так как они остались за гранью парадигмы. По её мнению, термин «русскоязычное население» является бытовым штампом. К такому себя причисляют только нытики и маргиналы.
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Комментарии 4
Украина , В мире , Владимир Зеленский , Ирина Фарион , газета "Известия"
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