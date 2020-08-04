Он подчеркнул, что за год в парламенте понял, что «эта власть ведет Украину не вверх, а вниз».

«У нас в 2019 году произошел перелом. Если в 2004 году у нас были самые высокие темпы экономического роста, в 2005 году пришел Ющенко — у нас обвалилась экономика. С 2010 года до 2013 года подтянули снова экономику, цикл состоялся в плюс, провалились с 2014 года по 2019 год», — рассказал Александр Колтунович.

По словам парламентария, согласно теории циклов Кондратьева, с 2019 года Украину должен был ожидать экономический подъем, однако его не произошло.

«К сожалению, при этой власти, я могу сказать это с уверенностью, что Украина становится непригодной для проживания. И чем дальше, тем сильнее», — подчеркнул депутат.