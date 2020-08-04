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«Мы провалились»: переломный момент для Украины 

Алиса Селезнёва и ещё 1 28 минут назад
Украина «провалилась» в 2019 году, когда должна была перейти к экономическому росту, но вместо этого начался спад. Такое мнение депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Колтунович высказал в эфире телеканала «112 Украина».
Он подчеркнул, что за год в парламенте понял, что «эта власть ведет Украину не вверх, а вниз».

«У нас в 2019 году произошел перелом. Если в 2004 году у нас были самые высокие темпы экономического роста, в 2005 году пришел Ющенко — у нас обвалилась экономика. С 2010 года до 2013 года подтянули снова экономику, цикл состоялся в плюс, провалились с 2014 года по 2019 год», — рассказал Александр Колтунович.

По словам парламентария, согласно теории циклов Кондратьева, с 2019 года Украину должен был ожидать экономический подъем, однако его не произошло.

«К сожалению, при этой власти, я могу сказать это с уверенностью, что Украина становится непригодной для проживания. И чем дальше, тем сильнее», — подчеркнул депутат.

Как сообщал «Рамблер», ранее украинский экономист и политолог Олег Соскин заявил, что ситуация на Украине в ближайшие 15 лет будет катастрофической, так как США и Евросоюз начнут решать собственные проблемы, возникшие из-за коронавируса, и помощи от них ждать не стоит.
Комментарии 153
Украина , Видео , В мире , Александр Колтунович , Олег Соскин , ЕС , Верховная Рада
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