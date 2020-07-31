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Слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах» озадачили пользователей Сети 

РИА Новости и ещё 1 11 минут назад
Слова Зеленского о «бомбящих самолетах» озадачили людей
Фото: CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины /
Высказывание президента Украины Владимира Зеленского о "бомбящих всех самолетах" вызывало недоумение пользователей Сети.
Ранее у Зеленского во время посещения детской больницы в Киеве спросили, почему новый корпус медучреждения не открыли ко Дню защиты детей.

"Все любят очень цифры. Ко Дню защиты детей мы должны открыть что-то грандиозное, чтобы все журналисты вышли и аплодировали, какие молодцы президент, министерство: до этого дня они это сделали. А там оно где-то как-то замажьте там, потом доработаете. Ко Дню независимости мы должны сделать новый самолет и показать всем, какие мы сильные: самолеты летят, будем всех бомбить!" — с сарказмом ответил украинский лидер.

Слова Зеленского, которые ряд украинских СМИ вырвали из контекста, озадачили многих пользователей.
"Что оно мелет…", — написала Виктория Зубенко.

"Почему говорит он, а стыдно мне?" — задалась вопросом Kateryna Pacher.

"Надо привести в порядок свое здоровье, Владимир Александрович!" — посоветовала Алиса Станиславовна.

"Фантастический… Прям как Петя", — добавил Михаил Петренко.

"Мимика жесть", — констатировала Люда Кириллова.
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Комментарии 9
Украина , В мире , Владимир Зеленский , Михаил Петренко , Киев
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