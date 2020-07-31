Слова Зеленского о «бомбящих самолетах» озадачили людей

Высказывание президента Украины Владимира Зеленского о "бомбящих всех самолетах" вызывало недоумение пользователей Сети.
Ранее у Зеленского во время посещения детской больницы в Киеве спросили, почему новый корпус медучреждения не открыли ко Дню защиты детей.
"Все любят очень цифры. Ко Дню защиты детей мы должны открыть что-то грандиозное, чтобы все журналисты вышли и аплодировали, какие молодцы президент, министерство: до этого дня они это сделали. А там оно где-то как-то замажьте там, потом доработаете. Ко Дню независимости мы должны сделать новый самолет и показать всем, какие мы сильные: самолеты летят, будем всех бомбить!" — с сарказмом ответил украинский лидер.
Слова Зеленского, которые ряд украинских СМИ вырвали из контекста, озадачили многих пользователей.
"Что оно мелет…", — написала Виктория Зубенко.
"Почему говорит он, а стыдно мне?" — задалась вопросом Kateryna Pacher.
"Надо привести в порядок свое здоровье, Владимир Александрович!" — посоветовала Алиса Станиславовна.
"Фантастический… Прям как Петя", — добавил Михаил Петренко.
"Мимика жесть", — констатировала Люда Кириллова.