Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Еспресо (Украина): уход Кучмы — сигнал о тупике 

ИноСМИ 1 час назад
На Украине ищут нового кандидата на пост президента
Фото: © AP Photo, Ukrainian Presidential Press Office
Еспресо (Украина) в духе конспирологических теорий рассуждает о причинах ухода Леонида Кучмы из ТКГ по урегулированию конфликта в Донбассе. По мнению автора, это индикатор того, что Зеленский потерял лояльность украинских олигархов и на Украине начался поиск нового кандидата на пост главы государства.
Бывший президент Украины Леонид Кучма покинул нашу делегацию в Трехсторонней контактной группе (по урегулированию конфликта в Донбассе — прим. ред.). Сам Кучма утверждает, что за прошедший год работа контактной группы возобновилась и значительно продвинулась. Однако при этом толком не объясняет — что вполне в стиле Леонида Даниловича — почему не хочет участвовать в дальнейшем продвижении.
Что ж, мне не привыкать объяснять за Кучму. Бывший президент покидает ТКГ уже второй раз — он был первым руководителем украинской делегации и ушел из нее именно тогда, когда стало ясно, что не существует никаких реальных перспектив для договоренностей между Владимиром Путиным и Петром Порошенко. Уже тогда в Кремле решили больше не общаться с тогдашним президентом Украины, а местные олигархи, среди которых был и зять Кучмы Виктор Пинчук, активно работали над заменой главы государства человеком, который сможет добиться взаимопонимания с Москвой. О том, что Москва вообще не стремится к такому взаимопониманию, похоже, не догадывались тогда ни олигархи, ни их кандидаты на пост президента.
Кучма — один из немногих людей на Украине, кто это отлично понимает. Но он может рассчитывать, что авторитет, которым он пользуется у российских кланов, может помочь поиску компромисса. Его присутствие на переговорах — сигнал Москве, что в Киеве действительно хотят взаимопонимания и окончания конфликта. Когда Кучма убеждается, что этот сигнал не будет восприниматься в Кремле и совершенно там никому не интересен, что Путин хочет не договариваться, а давить, он уходит. Кучме это давление совершенно не интересно. Поэтому он ушел в 2018 году. Поэтому он ушел в 2020 году.
Ну и, конечно, и тогда, и теперь его уход был еще одним важным индикатором — индикатором завершения олигархического консенсуса лояльности действующему главе государства и начала процесса поиска олигархами нового президента Украины. Просто в случае с Зеленским этот процесс поиска начался раньше, чем в случае с Порошенко — что, в общем, неудивительно, если отдавать себе отчет в экономических перспективах страны.
Видео дня. Звезда Playboy заявила о романе с мужем Ксении Бородиной
Последние новости
Французское СМИ: Киев готовится к войне с Россией за Крым Французское СМИ: Киев готовится к войне с Россией за Крым Украинское СМИ: чем грозят Украине поправки в российскую Конституцию Украинское СМИ: чем грозят Украине поправки в российскую Конституцию Связь между сном и кишечником: ученые потрясены результатами исследования Связь между сном и кишечником: ученые потрясены результатами исследования
Комментарии 1
Украина , Политика , Статьи , Леонид Кучма , Петр Порошенко , Виктор Пинчук , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появление «вагнеровцев» в Белоруссии объяснили
Появление «вагнеровцев» в Белоруссии объяснили
«Вагнеровцы» разочаровали девушек в белорусском санатории
«Вагнеровцы» разочаровали девушек в белорусском санатории
Голая грудь экс-участницы «Дома-2» взорвала Сеть
Голая грудь экс-участницы «Дома-2» взорвала Сеть
Ведущая «России 1» уволилась ради переезда в Италию
Ведущая «России 1» уволилась ради переезда в Италию
Видео
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
00:30
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену
00:52
Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену
Происшествия
Опубликовано видео последствий взрыва в японской Фукусиме
00:23
Опубликовано видео последствий взрыва в японской Фукусиме
Происшествия В мире
Опубликовано видео драки российских депутатов
00:33
Опубликовано видео драки российских депутатов
Политика Происшествия
Опубликовано видео закладки МРК «Павловск»
00:49
Опубликовано видео закладки МРК «Павловск»
Армия
Появилось видео заявления адвоката семьи Захарова
01:31
Появилось видео заявления адвоката семьи Захарова
Общество
Избиение девушки бутылкой водки попало на видео
01:37
Избиение девушки бутылкой водки попало на видео
Происшествия
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
06:40
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
Общество
Спасение тонущей в реке женщины попало на видео
01:12
Спасение тонущей в реке женщины попало на видео
Происшествия
Момент столкновения автобуса и «Газели» в Москве попал на видео
00:18
Момент столкновения автобуса и «Газели» в Москве попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение