Еспресо (Украина) в духе конспирологических теорий рассуждает о причинах ухода в духе конспирологических теорий рассуждает о причинах ухода Леонида Кучмы из ТКГ по урегулированию конфликта в Донбассе. По мнению автора, это индикатор того, что Зеленский потерял лояльность украинских олигархов и на Украине начался поиск нового кандидата на пост главы государства.

Бывший президент Украины Леонид Кучма покинул нашу делегацию в Трехсторонней контактной группе (по урегулированию конфликта в Донбассе — прим. ред.). Сам Кучма утверждает, что за прошедший год работа контактной группы возобновилась и значительно продвинулась. Однако при этом толком не объясняет — что вполне в стиле Леонида Даниловича — почему не хочет участвовать в дальнейшем продвижении.

Что ж, мне не привыкать объяснять за Кучму. Бывший президент покидает ТКГ уже второй раз — он был первым руководителем украинской делегации и ушел из нее именно тогда, когда стало ясно, что не существует никаких реальных перспектив для договоренностей между Владимиром Путиным Петром Порошенко . Уже тогда в Кремле решили больше не общаться с тогдашним президентом Украины, а местные олигархи, среди которых был и зять Кучмы Виктор Пинчук , активно работали над заменой главы государства человеком, который сможет добиться взаимопонимания с Москвой. О том, что Москва вообще не стремится к такому взаимопониманию, похоже, не догадывались тогда ни олигархи, ни их кандидаты на пост президента.

Кучма — один из немногих людей на Украине, кто это отлично понимает. Но он может рассчитывать, что авторитет, которым он пользуется у российских кланов, может помочь поиску компромисса. Его присутствие на переговорах — сигнал Москве, что в Киеве действительно хотят взаимопонимания и окончания конфликта. Когда Кучма убеждается, что этот сигнал не будет восприниматься в Кремле и совершенно там никому не интересен, что Путин хочет не договариваться, а давить, он уходит. Кучме это давление совершенно не интересно. Поэтому он ушел в 2018 году. Поэтому он ушел в 2020 году.

Ну и, конечно, и тогда, и теперь его уход был еще одним важным индикатором — индикатором завершения олигархического консенсуса лояльности действующему главе государства и начала процесса поиска олигархами нового президента Украины. Просто в случае с Зеленским этот процесс поиска начался раньше, чем в случае с Порошенко — что, в общем, неудивительно, если отдавать себе отчет в экономических перспективах страны.