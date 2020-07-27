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Медведчук предрёк крах Украины из-за «преступного бездействия» кабмина 

News.ru 1 час назад
Медведчук предрёк крах Украины
Фото: globallookpress.com
Глава политсовета фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной раде Украины — Виктор Медведчук — обвинил кабмин Незалежной в падении промышленности. Он заявил, что действия правительства ведут страну к экономическому и социальному краху.
Парламентарий обратил внимание на данные Госстата. Ведомство сообщило, что по итогам первого полугодия 2020-го промышленное производство в государстве упало на 8,3%, лёгкая промышленность потеряла 16,9%, деревообработка — 11,3%, производство резины и пластмассы — 10,4%, металлургия — 14,2%, машиностроение — 22,2%, автопром — 30,8%.
Власть утверждает, что причина — пандемия коронавируса и что сейчас, выходя из карантина, украинская экономика якобы «восстанавливается». Все эти объяснения — циничный обман. Украинская промышленность снижала объёмы производства весь прошлый год, — цитирует Медведчука официальный сайт «Оппозиционной платформы — За жизнь».
Политик считает, что его страна лишается сотен тысяч рабочих мест, миллиардов долларов выручки, недополученной из-за падения экспортных мощностей, «а правительство преступно бездействует».
Ранее NEWS.ru сообщал, что заявление главы комитета Рады по социальной политике, депутата от президентской партии «Слуга народа» Галины Третьяковой, которая предложила легализовать проституцию, может породить следующий шаг, которым станет разрешение наркоторговли. Так считает руководитель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
Медведчук не в первый раз критикует действия украинских властей. До этого он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в своей политике оглядывается на мнение радикалов и жителей западных районов страны, однако те всё равно не будут голосовать за него и за партию «Слуга народа».
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Комментарии
Украина , В мире , Виктор Медведчук , Владимир Зеленский , Галина Третьякова , Верховная Рада
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