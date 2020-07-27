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Турция поприветствовала прекращение огня в Донбассе 

РИА Новости и ещё 21 14 минут назад
Турция поприветствовала прекращение огня в Донбассе
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Анкара выражает удовлетворение в связи согласованием новых мер по прекращению огня в Донбассе, заявил официальный представитель МИД Турции Хами Аксой в воскресенье.
Заседание контактной группы прошло в среду в видеорежиме. Пресс-служба МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявила, что контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала дополнительные меры контроля за прекращением огня, которые вступают в силу с 27 июля.
"С удовлетворением встретили достижение консенсуса по контролю над прекращением огня на востоке Украины, начиная с 27 июля. Ожидаем, что все стороны будут действовать в соответствии с ним. Турция продолжит прилагать усилия для достижения мира в регионе на основе минских соглашений и сохранений территориальной целостности", — заявил Аксой.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Комментарии
Украина , В мире , Конфликты , МИД , МИД Турции , Анкара , Турция
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