Донбасс и Киев с понедельника должны полностью прекратить огонь и ввести в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. Действовать они будут до полного урегулирования конфликта в регионе.

Пакет дополнительных мер был согласован в ходе заседания контактной группы в среду и подписан сторонами конфликта. Он включает запрет на ведение любого вида огня, размещение тяжелого вооружения, наступательные и диверсионные действия, а также предусматривает дисциплинарную ответственность за нарушения договоренностей. Ожидается, что выполнение этих мер позволит обеспечить полное прекращение огня в Донбассе.

Перемирие есть, мира нет

Объявленное с 21 июля прошлого года бессрочное перемирие так и не принесло мир в Донбасс. За год его действия в самопровозглашеной Луганской народной республике в результате обстрелов погибли три мирных жителя, еще 40 были ранены, повреждено 485 жилых домов. По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), за год украинские силовики почти 3,9 тысячи раз нарушили бессрочное перемирие. В результате обстрелов в республике погибли пятеро мирных жителей, 60 были ранены, повреждено около 800 домов. Об обстрелах своих позиций регулярно заявляли и украинские силовики.

Киев предлагал согласовать новое перемирие в Донбассе. Донецк Луганск настаивали, что для реального прекращения огня необходимы действенные меры по обеспечению и контролю перемирия. Среди таких, в частности, называли привлечение к ответственности виновных за нарушение перемирия. Обсуждение этих мер в рамках работы контактной группы по урегулированию конфликта длилось почти пять месяцев. В ДНР обвиняли Киев в нежелании проработать и скрепить подписями список мер обеспечения перемирия.

"Наконец-то после почти пятимесячного сопротивления украинская сторона нашла в себе мужество согласовать те меры по прекращению огня, которые неоднократно предлагались Донецком и Луганском. В связи с этим нельзя испытать ничего, кроме удовлетворения. Меры по обеспечению режима прекращения огня между Киевом и Донбассом должны вступить в силу 27 июля", — заявил по итогам заседания контактной группы полпред РФ Борис Грызлов.

Меры для обеспечения перемирия

Перечень мер, принятых сторонами конфликта в Донбассе, был опубликован Донецком и Луганском по итогам заседания контактной группы. Он включает в себя запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование любых видов летательных аппаратов сторон конфликта, на применение огня, включая снайперский, на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях.

Кроме того, предусмотрено применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня с уведомлением о них координатора контактной группы. Согласно документу, для реагирования на нарушения режима прекращения огня должен быть создан координационный механизм.

"Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных сил Украины и руководства вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм", — говорится в тексте опубликованных мер.

Отмечается также, что все эти меры "не могут быть полностью или частично дезавуированы никакими другими приказами, в том числе секретными".

Согласно договоренностям, стороны должны издать приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию. Действовать они начнут с 00:01 (по киевскому времени) 27 июля до полного урегулирования конфликта в Донбассе.

Шаг к прекращению огня

"Это соглашение — важный шаг на пути к полному, продолжительному и всеобъемлющему прекращению огня, а также выполнению одного из главных решений саммита в "нормандском формате" в Париже. Столь ожидаемое действительное прекращение огня также безусловно облегчило бы тяготы гражданского населения в зоне конфликта", — отметил действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама.

Генсек ООН призвал стороны конфликта полностью соблюдать достигнутые договоренности и "сосредоточить усилия на защите гражданских лиц, которые по-прежнему больше всего страдают от продолжающихся боевых действий".

МИД России заявили, что рассчитывают на выполнение сторонами конфликта достигнутых договоренностей. В Киеве отметили, что "полное и всеобъемлющее прекращение огня является базовой предпосылкой для политического урегулирования".

Хрупкие надежды на мир

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что у Киева есть политическая воля к перемирию в Донбассе с 27 июля, а также выразил надежду на взаимность второй стороны. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что достигнутые контактной группой договоренности должны быть подписаны представителями стран-участниц "нормандского формата" (Украина, РФ, Франция, Германия).

"Этот документ сейчас ожидает подписания всех сторон "нормандской группы", и я верю в то, что все стороны подпишут. Все — это Украина… Франция, Германия, РФ и с 27 (июля — ред.) верю в то, что может наступить тот момент, когда будет устоявшееся прекращение огня", — сказал Зеленский на брифинге.

Глава МИД ДНР, представитель республики в контактной группе Наталья Никонорова выразила мнение, что подобным заявлением Киев пытается отменить договоренности о применении дополнительных мер обеспечения прекращения огня. Она напомнила, что что документ был подписан не только представителями Киева, Донецка и Луганска, но и "завизирован посредниками переговоров — ОБСЕ и Российской Федерацией".

"Ключевых подписей — подписей сторон конфликта: ЛНР и ДНР с одной стороны и Украины — с другой — уже достаточно, чтобы реализовать эти обязательства приказами военного командования. Однако Украина выискивает "благовидные предлоги", чтобы озвучить иную позицию по обеспечению реального прекращения огня", — заявил полпред ЛНР в контактной группе, глава МИД республики Владислав Дейнего.

Позже в штабе операции объединенных сил Украины заявили, что ведется подготовка к перемирию и с 27 июля на каждой из украинских позиций дополнительный контроль за прекращением огня будут осуществлять специально командированные украинские военнослужащие.

О своей готовности выполнять согласованные меры обеспечения перемирия в Донбассе заявили в Донецке и Луганске.

"Мы переходим к полному и бессрочному прекращению огня. Всем военнослужащим Народной милиции с 00.01 часов 27 июля запрещено использование любого вооружения, включая стрелковое оружие. В управлении Народной милиции был издан соответствующий приказ, который доведен в установленном порядке всем подразделениям и каждому военнослужащему под роспись", — заявил начальник управления Народной милиции ДНР Денис Синенков.

Соответствующий приказ о выполнении дополнительных мер обеспечения режима прекращения огня был издан и в ЛНР.

Российский эксперт, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько считает, что к договоренностям о мерах обеспечения перемирия в Донбассе нужно относиться с осторожным оптимизмом. Он напомнил, что подписываемые ранее соглашения в том числе о прекращении огня "игнорировалось украинской стороной".

"Этот шаг навстречу друг другу нуждается еще в подтверждении — действительно ли Украина будет выполнять то, что отражено в решениях контактной группы. Мы все это увидим, начиная с понедельника", — отметил Безпалько.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.