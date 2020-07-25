Зачем СБУ прячет убийцу Захарченко 

По идее, украинский диверсант Андрей Байдала по кличке Швед у себя на родине должен быть героем — ведь это он взорвал, по оперативным данным, лидера ДНР. Но вот неожиданный поворот: его задерживают. Причём по уголовной статье, которую впору предъявить чуть ли не каждому второму участнику силовой операции в Донбассе — за незаконный оборот оружия. Эксперты, с которыми пообщался на эту тему Царьград, уверены: всё не просто так, идёт замысловатая игра, в которой Киев и лично президент Украины пытаются удержать страну от нового социального взрыва. Сразу три события, безумные по своей природе, которые произошли на Украине в последние несколько дней, явственно свидетельствуют: что-то в Незалежной пошло в каком-то совершенно непонятном русле. Первое — это захват заложников в автобусе в Луцке террористом Максимом Кривошем, который заставил СМИ публиковать его условия, а всё руководство страны — плясать под его дудку, выполняя идиотские приказы. Разруливать ситуацию на место событий прибыл лично глава МВД Арсен Аваков, замруководителя Нацполиции сам приносил ему воду к автобусу, а президент Владимир Зеленский, выполняя поставленное условие, прорекламировал в Сети фильм «Земляне» и разместил у себя на странице скриншоты с требованиями захватчика. Затем, на следующий день, бывший участник силовой операции в Донбассе, да ещё и рецидивист в придачу, Роман Скрыпник угнал в Полтаве автомобиль, а когда его попытались задержать, взял в заложники сотрудника полиции. Обменял его позже на начальника местного угрозыска и под эскортом машин с мигалками двинулся по трассе к Киеву. Не доехал, отпустил полицейского, скрылся в лесу. Пока ищут, но найти не могут. И, наконец, третий эпизод — задержание Службой безопасности Украины собственного агента Андрея Байдалы по кличке Швед, которому инкриминируется участие в убийстве лидера ДНР Александра Захарченко. Но если первые два инцидента можно было бы назвать олицетворением бардака в Незалежной, то третье однозначно указывает: там начинается какая-то странная игра с самыми непредсказуемыми последствиями. Убийцу сдали диверсанты-подельникиЗахарченко, возглавлявший ДНР с ноября 2014-го, напомним, погиб 31 августа 2018-го во время взрыва в кафе «Сепар» в Донецке: бомбу привели в действие с помощью дистанционного управления. Сигналы о том, что его собираются устранить, поступали из Киева ещё в начале того года, но контрразведка Донецкой Народной Республики работала чётко, а охрана «Бати» была всё время начеку. Тем не менее это случилось. Почему — варианты разные. Возможно, была утечка среди своих. Либо нападение готовилось одновременно в нескольких точках, которые он посещал чаще всего. В Киеве, разумеется, сразу же заявили, что украинские спецслужбы ни при чём, а за убийством стоит Россия (естественно, кто же ещё). Однако вскоре в ДНР были задержаны несколько подозреваемых — диверсанты Сергей Бешта и Владислав Зайцев, которые, собственно, и дали показания. И уже тогда было озвучено официальное заявление о том, что взрыв организовали начальник 5-го управления департамента контрразведки СБУ Роман Червинский, его замы Максим Попов и Александр Поклад, а также помощник Сергей Моторин (он же считается причастным к покушению на Моторолу — Арсена Павлова). Так вот, тогда же, собственно, впервые и всплыло имя Андрея Байдалы — сотрудника как раз-таки 5-го управления департамента контрразведки и агента Службы безопасности Украины, одного из непосредственных участников убийства Захарченко. "Там таких, кто с оружием, пруд пруди""Есть информация, что этот Швед — человек довольно мутный, что называется, чуть ли не из уголовной среды. Но, собственно, ничего удивительного в том, что его привлекали на разные грязные операции, нет. Это обычная практика спецслужб: обыкновенному бандиту зачастую гораздо проще пробраться, как ни странно, куда-то, чем штатному сотруднику. Потому что он именно благодаря своему прошлому как бы вне подозрений. Он выполняет задание — под обещание «индульгенции» на прошлые проделки", — объясняет эксперт Царьграда, экс-оперативник спецслужб Александр Горелов. Но обычно подобных исполнителей самих «зачищают»: они становятся отработанным материалом, поскольку своё дело уже сделали, но при этом опасным — слишком много знают. А тут, во-первых, его оставили в живых, во-вторых, почти два года человек чем-то занимался, как-то жил. При том, что ещё в 2019-м его имя прозвучало в качестве подозреваемого в убийстве Александра Захарченко, а такое ведь не прощается, и в СБУ об этом, разумеется, знают, продолжает эксперт. Представьте, к примеру, что его вычислили и выкрали с сопредельной территории. Да свои же, допустим, друзья из преступной среды выдали! Кто сказал, что это невозможно? Думаете, он бы стал молчать в плену? Заговорил бы как миленький. Всех бы слил. Поэтому его надо было беречь как зеницу ока, — говорит Горелов. И вот спустя очень долгое время его арестовывают, причём по статье «За незаконный оборот оружия». Серьёзно?Да, по идее, на Украине если не каждого первого, то уж каждого второго участника так называемой «АТО», где сплошь националисты (речь не идёт о регулярных частях), почти наверняка можно было бы брать по такому обвинению!Не факт, что Байдале дадут дожить до судаСами же официальные власти Украины признают: такого количества незаконных стволов там в обиходе (в мирное время) не было никогда — до тех пор, пока не стали возвращаться из зоны боевых действий молодчики-бандеровцы. И вот интересный момент: берут этого хлопца ребята из СБУ, отрицающей его причастность к ведомству, хотя статья-то — «полицейская», то есть МВД им должно было заниматься, если у него, конечно, не арсенал нашли — с целью совершения, скажем, переворота или теракта. Значит, у меня два варианта. Либо парень им всё-таки очень дорог как агент, и его решили «спрятать» (в случае, если поступила оперативка, что на него вышли спецслужбы ДНР). Либо это междоусобная война силовиков, и Шведа могли прихватить сотрудники МВД, возглавляемого Аваковым, у которого с СБУ, подчиняющейся лично президенту Зеленскому, мягко говоря, натянутые отношения, — считает эксперт. Вместе с тем, отмечает он, обращают на себя внимание ещё вот какие моменты. Почему захват заложников в Луцке отрабатывало МВД того же Авакова? Ведь ясно, что это дело спецслужб. Но, вероятно, их к руководству просто не допустили (оставив только в виде силового сопровождения, по сути, хотя всё должно было происходить ровно наоборот), заставив параллельно ввязаться в переговоры самого главу государства. И с преследованием угонщика, схватившего полицейского, тоже непонятно: именно СБУ следовало бы заниматься не сопровождением преступника, а прежде всего аналитикой и моделированием поведения бывшего атошника. А так — ему просто дали уйти. Так что аккуратное устранение Байдалы на этом фоне выглядит скорее как некий ответный ход спецслужб. Интересно будет, по словам бывшего оперативника, посмотреть, как будут развиваться события дальше. Разумеется, пока убийца Захарченко находится в СИЗО Службы безопасности Украины, с ним ничего не случится, там он надёжно укрыт. А вот дальше, когда закончится следствие и придёт пора судебного процесса, вероятно, предстоит новое шоу. Хотя не факт ведь, что Байдала доживёт до конца следственных действий. Всякое бывает…"Мировое сообщество и народ Украины хотят отвлечь от грозящей взорваться страны"К слову, сама история с арестом убийцы Захарченко выглядит странной не только для экс-оперативника, но и для людей, хорошо знающих «внутреннюю кухню» ДНР и обстоятельства покушения на её лидера. "Для меня это такой неожиданный поворот сюжета. Он же там должен быть тогда национальным героем, — признался в беседе с Царьградом глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай. — Тем более что никто не отменял ни войну, ни объявление покойного Саши Захарченко и всех нас террористами, убийцами и всем прочим. И операции СБУ против реально действующих лиц в ополчении и в руководстве ДНР. Так что это очень странная история". А военный советник Главы Донецкой Народной Республики Валентин Мотузенко (позывной Атаман Иванович) вообще считает этот арест и два других упомянутых события последствиями одной и той же срежиссированной операции. Отвлекают от чего-то основного. От того, что Украина распадается — её как таковой уже нет, и никто ею не руководит вообще. Зеленский опустился до уровня плинтуса, перешёл точку невозврата. Но основа всему, мне кажется, всё-таки Минские договорённости, которые не выполняются. И часть из них не может быть выполнена, потому что люди с одной стороны требуют, чтобы деньги отрабатывались. А националисты, непосредственно руководимые Аваковым, стоят с другой, — полагает Мотузенко. Нигде такое невозможно, говорит он, чтобы президент страны выполнял установки террориста, а глава МВД ездил разрешать подобные ситуации, поскольку действительно такими вопросами должны заниматься специально обученные люди. "Идёт сговор — Зеленского, Авакова, Сороса, ещё кого-то, — чтобы как-то отвлечь мировое сообщество от той ситуации, которая сложилась непосредственно на Украине — предреволюционной, когда «верхи уже не могут, а низы не хотят». Вот они и пытаются отвлечь народ таким беспределом", — уверен советник Главы ДНР. Зеленский, считает Валентин Мотузенко, фактически показал, что он — никто, просто-напросто клоун, а Аваков тем временем пытается решить вопрос о его «сливе». Обозреватель информагентства News Front Юлия Витязева в свою очередь тоже не сомневается в искусственной подоплёке происходящего. Эти люди преследуют свои интересы. Тем более Зеленский тоже прекрасно знает, что он всегда под микроскопом, и тот же Порошенко за ним пристально наблюдает. Шаг влево, шаг вправо — и его запишут в агенты (сами знаете кого). Сейчас можно только наблюдать, к чему эта вся история приведёт. Потому что если действительно там имеет место факт какой-то причастности (к убийству Захарченко), то тогда в этой ситуации СБУ придётся возбуждать уголовное дело, сотрудничать с правоохранительными органами ДНР. А я боюсь, что даже при большом желании никто Зеленскому этого сделать не даст, — уверена Витязева. Александр Степанов