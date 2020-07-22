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Ветеран ФСБ подтвердил мнение Соловьева о Зеленском 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
«Зеленскому не нужно дурака валять»
Фото: РИА Новости
Полковник ФСБ Владимир Луценко в запасе в эфире НСН рассказал, почему президент Украины Владимир Зеленский не должен был общаться с луцким террористом.
Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «открыл врата ада», когда согласился на переговоры с захватившим заложников в Луцке террористом Максимом Кривошем.
«Теперь террористы знают, что власть можно продавить. И пойдет захват за захватом», — заявил по этому поводу Соловьёв.
Полковник ФСБ в запасе Владимир Луценко в эфире НСН рассказал, почему Зеленский не должен был общаться с террористом.
«Есть непреложные принципы борьбы с терроризмом. Они кровью выработаны, все их знают. Другое дело, что Зеленский не знает. Любой теракт имеет такую особенность: в случае удачи он тут же тиражируется по всему миру. Поэтому когда государство идет на большие риски для уничтожения террористов, оно это делает не из-за своей кровожадности, а из-за того, что нужно спасти жизни других людей. Как только идет жесткое пресечение, террорист получает по заслугам, сразу на какое-то время пауза. Как только террорист хоть чуть-чуть добивается своих целей, десятки безумцев сразу начинают думать: «И я так смогу! Да еще сделаю лучше», — подчеркнул Луценко.
По его словам, Зеленскому «не надо было дурака валять». Кроме того, Луценко отметил, что в мире давно работает такой принцип, согласно которому первые лица государства, которые могут тут же принять решение, в принципе на переговоры не идут.
«Все переговоры нужны, чтобы облегчить участь заложников. Переговорщик — мелкая сошка, он всегда может сказать, что нужно доложить, нужно подумать. Первое лицо, когда ему скажут: «Вот пистолет, вот голова ребенка, ты или решаешь, или я стреляю». Он должен сразу принять решение. Поэтому в мире первые лица на переговоры не идут», — добавил он.
Накануне дважды судимый гражданин Украины Максим Кривош захватил в заложники пассажиров автобуса в Луцке, угрожая взрывом. Ближе к вечеру ему удалось добиться разговора с Зеленским. Тот по его просьбе записал короткое видео с призывом посмотреть фильм «Земляне» и разместил в соцсетях.
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Комментарии 2
Украина , В мире , Владимир Зеленский , Владимир Луценко , Владимир Соловьев , ФСБ , Луцк
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