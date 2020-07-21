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За год Зеленский выполнил пятую часть своих обещаний — вице-спикер Рады 

ИА Regnum и ещё 3 1 час назад
20% предвыборных обещаний выполнил за год Зеленский
Фото: Reuters
За первый год правления президент Украины Владимир Зеленский и его команда выполнили около 20% предвыборных обещаний, заявил первый заместитель председателя Верховной рады Руслан Стефанчук 20 июля в эфире телеканала «Украина 24».
«Если взять комплексную пятилетнюю программу президента по основным пунктам, которые он озвучивал, то мы посчитали, что около 20% тех обещаний, которые он сделал», — рассказал Стефанчук.
Он отметил, что к числу выполненных обещаний относятся снятие депутатской неприкосновенности, введение ответственности за голосование депутатов друг за друга или так называемое «кнопкодавство».
Вице-спикер добавил, что дальше Зеленскому и его команде предстоит решать более сложные вопросы — проводить системные преобразования и экономические реформы.
«Здесь у нас уже есть готовые наработанные ответы. Как они будут продвигаться — посмотрим. Но и у президента, и у Рады есть намерения, чтобы это воплотилось», — подчеркнул Стефанчук.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Роман Грищук рассказал о встрече с Зеленским, на которой обсуждался вопрос легализации медицинской марихуаны.
По его словам, президент Украины понимает необходимость легализации, но также понимает неготовность населения стк этому и опасается нападок политических оппонентов.
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Комментарии 1
Украина , В мире , Конфликты , Руслан Стефанчук , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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