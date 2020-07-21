На Украине памятник Ленину превратили в болгарского колониста 

В селе Железнодорожное Одесской области памятник Владимиру Ленину превратили в монумент болгарскому колонисту. Об этом на своей странице в Facebook рассказал активист проекта «Декоммунизация. Украина» Вадим Поздняков.

На прикрепленной им фотографии видно, что Ленина облачили в национальный болгарский костюм, а в руку вложили виноградную лозу. Но, несмотря на изменения в скульптуре, все равно узнается государственный деятель.

По словам Позднякова, на территории Украины осталось два памятника Ленину — в селах Калчева и Городнее Одесской области.

В феврале сообщалось, что в Арцизе Одесской области местные власти официально переименовали бюст Карла Маркса . Так в городе появился памятник болгарскому поэту и национальному герою Христо Ботеву.

С мая 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он предусматривает запрет на использование советской символики, осуждение коммунистического режима СССР и открытие имеющихся в стране архивов советских спецслужб. В рамках исполнения закона переименовываются города, улицы, демонтируются памятники советским вождям и деятелям.