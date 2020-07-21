Как сдали Крым: Экс-глава Генштаба раскрыл тайну властей Украины 

Экс-глава Генштаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана заявил, что украинцы не боролись за Крым в 2014 году из-за отсутствия политических решений. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Как заявил Замана, если бы в Крыму объявили военное положение и власти отдали приказ о применении армии, военные выполнили бы все решения.
Замана подчеркнул, что ни экс-президент Петр Порошенко, ни бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов не отдавали приказов.
По его словам, даже в ситуации с украинскими моряками в Керченском проливе, которых впоследствии задержала Россия, «кто-то решение принял, но подписи Порошенко там нет».
Как отмечает «Украина.ру», 1 марта 2014 года замглавы Генштаба ВСУ подписал распоряжение о переброске в Крым сил по воздуху.
«Это распоряжение было в последний момент отменено. Кто и как — пока ещё я не знаю», — подчеркнул Замана.
По его словам, Турчинов в разговорах ссылался на «западных партнеров», которые не рекомендовали вступать в конфликт.
«Основной причиной сдачи Крыма я считаю отсутствие политических решений», — заключил экс-глава Генштаба.
Как писал «Рамблер», Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. В России заявляют, что референдум соответствовал нормам международного права.