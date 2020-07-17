25 тысяч голосов набрала петиция за отставку Зеленского

Петиция, призывающая президента Украины Владимира Зеленского подать в отставку из-за нарушения антикоррупционного законодательства, набрала 25 тыс. голосов. Теперь глава государства обязан ее рассмотреть и дать ответ. Об этом свидетельствуют данные на сайте электронных петиций интернет-представительства президента.

"7 июля 2020 года Зеленский признался, что не задекларировал 5,1 млн гривен ($188 тыс.) доходов от погашения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и этим нарушил закон "О предотвращении коррупции", — говорится в тексте петиции, автором которой является украинский политолог и политтехнолог Виктор Уколов. — Обращаемся к господину президенту с призывом сдержать слово и подать в отставку или признать, что за четыре дня до второго тура 18 апреля он солгал своим избирателям о том, что уйдет, если нарушит закон".

Ранее пресс-служба офиса президента сообщила, что семья Зеленского не задекларировала средства от финансовых операций с облигациями. В частности, указывалось, что в 2019 году семья главы государства также приобрела ОВГЗ на 5,2 млн гривен (около $191,5 тыс.). Стоимость этих облигаций превышала 50 размеров прожиточных минимумов, и Зеленский, согласно законодательству, должен был уведомить о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение десяти дней с момента покупки и продажи ОВГЗ, однако этого сделано не было. В офисе подчеркнули, что президент готов понести ответственность.