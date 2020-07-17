Президента Украины снова обвиняют в обмане

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Об этом говорится на сайте политсилы.

«Это был год колоссального обмана людей. Ни президент Зеленский, ни монобольшинство не выполнили принципиальные обещания, которые давали людям. Мира нет, конфликт на востоке страны продолжается, а в результате их борьбы с бедностью люди стали ещё беднее», — подчеркнул он.

Бойко отметил, что в связи с этим не вызывает удивления тот факт, что доверие людей к нынешней власти падает.

«В условиях экономического кризиса парламент больше недели рассматривал вопрос легализации казино, который является абсолютно неуместным. Этому цинизму нужно положить конец, а эта бестолковая власть должна уйти в отставку», — заключил политик.

Ранее Верховная рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о легализации игорного бизнеса на Украине.