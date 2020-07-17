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В Раде обвинили Зеленского в обмане и невыполнении обещаний 

RT на русском 1 час назад
Президента Украины снова обвиняют в обмане
Фото: globallookpress.com
Сопредседатель украинской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Юрий Бойко заявил, что год работы новой власти на Украине — это год обмана избирателей.
Об этом говорится на сайте политсилы.
«Это был год колоссального обмана людей. Ни президент Зеленский, ни монобольшинство не выполнили принципиальные обещания, которые давали людям. Мира нет, конфликт на востоке страны продолжается, а в результате их борьбы с бедностью люди стали ещё беднее», — подчеркнул он.
Бойко отметил, что в связи с этим не вызывает удивления тот факт, что доверие людей к нынешней власти падает.
«В условиях экономического кризиса парламент больше недели рассматривал вопрос легализации казино, который является абсолютно неуместным. Этому цинизму нужно положить конец, а эта бестолковая власть должна уйти в отставку», — заключил политик.
Ранее Верховная рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о легализации игорного бизнеса на Украине.
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Комментарии 2
Украина , В мире , Юрий Бойко , Верховная Рада
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