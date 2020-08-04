Миллион стволов: Зеленский дал старт «нашествию психов»

Несколько дней назад мы в телеэфире разбирали первые два теракта на Украине с замечательным киевским политологом Михаилом Погребинским . Я предположил, что примеру луцкого террориста, захватившего пассажиров автобуса в заложники, последуют и другие не слишком адекватные люди. Ему удалось не просто пообщаться с президентом и, возможно, ощутить себя на мгновение равным первому лицу страны. Владимир Зеленский ещё и выполнил его идиотское требование записать видеообращение к гражданам с просьбой обратить внимание на американский документальный фильм на тему зоозащиты. Собственно, уже на следующий день ветеран АТО, попытавшийся угнать машину, взял на месте преступления в заложники полицейского и потом целую неделю скрывался от преследования в лесу, пока не был убит силовиками.

Мой собеседник не согласился. По мнению Михаила Погребинского, луцкий случай не был настоящим терактом, а являлся чистой воды имитацией, что объясняет странное поведение силовиков, которые не предприняли необходимых действий по обеспечению безопасности граждан на месте захвата. И не менее странное поведение террориста в момент, когда он вышел из автобуса, чтобы сдаться. Имитация, сказал на телепрограмме киевский политолог, не может быть растиражирована, а кроме того, у настоящих бандитов есть дела поважнее, нежели организовывать захваты заложников и рисковать свободой и жизнью.

Но, как выясняется, украинский журналист, давший своей статье на эту же тему заголовок «Нас ожидает нашествие психов», скорее всего, оказался прав. Новую попытку теракта предпринял человек, у которого, судя по его требованиям и заявлению для прессы, явно не всё в порядке с психическим здоровьем. Гражданин Узбекистана Сухроб Каримов взял заложников в отделении банка в бизнес-центре «Леонардо» в самом центре города и, угрожая взорвать бомбу, которую он то ли принёс, то ли не принёс с собой в рюкзаке, потребовал сумму, эквивалентную 1440 долларов США, а также выход в прямой эфир на одном из украинских телеканалов. К нему допустили журналистов, и пока он делал заявление, в банк ворвались сотрудники полиции и скрутили злоумышленника.

О чём Каримов успел сообщить украинским гражданам, пока находился в прямом эфире? О том, что они выбрали президентом «шута» и никаких улучшений в стране не наблюдается.

Это очень серьёзное политологическое наблюдение, ради которого, конечно же, стоило оказаться в тюрьме или психиатрической лечебнице. Детали этой истории говорят о том, что «нашествие психов» уже началось. А если учитывать общую обстановку на Украине: нищету, безработицу, катастрофический рост преступности, отсутствие видов на будущее, эпидемию коронавируса, которую не удаётся сбить, нацистов, продолжающих навязывать власти и населению при полном отсутствии поддержки политическую повестку, то легко предположить, что неадекватных людей со сверхценными идеями, вроде тех, которые прозвучали из уст Каримова, в стране найдётся немало.

Кроме того, по Украине «гуляет» колоссальное количество незарегистрированного оружия, вывезенного из зоны боевых действий. Тот же Михаил Погребинский сказал мне, что, по некоторым данным, в незаконном обороте находится сейчас порядка миллиона стволов. Так что разжиться пистолетом, автоматом или даже пулемётом — совсем не проблема. Луцкий террорист сказал правоохранителям, что одолжил оружие у знакомого.

Да, конечно, психи — это не профессиональные террористы и в большинстве случаев они не планируют убивать заложников. Но это до поры до времени. Люди с расстроенной психикой ведут себя непредсказуемо, и рано или поздно на сцене вполне может появиться человек с тяжёлым душевным расстройством. Что ему привидится, какие смутные и отчаянные страхи будут управлять его поведением, одному Богу ведомо. Человек, связь которого с реальностью окажется крайне непрочной и замурованной в глубокий психоз, вполне может спустить курок. Не как террорист, а просто как больной человек. Человеческие жертвы станут следующим этапом того марафона, зелёный свет которому дал Владимир Зеленский.

Для самого украинского правителя ситуация складывается тоже весьма неблагоприятно. Он открыл ящик Пандоры перед местными выборами, которые пройдут в конце октября. Все его оппоненты будут использовать каждый новый случай для того, чтобы окончательно подорвать его рейтинг. И нельзя сказать, что их усилия не увенчаются успехом. Ведь не поспоришь с тем, что старт «нашествию психов» дал именно президент.