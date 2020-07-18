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Украинские силовики задержали одного из лидеров ЛНР 

Газета.Ru и ещё 6 41 минуту назад
Украинские силовики задержали лидера ЛНР
Фото: РИА Новости
Украинские правоохранители задержали одного из лидеров "Народного совета Луганской области" из-за подозрений в посягательстве на территориальную целостность Украины, говорится на сайте офиса генпрокурора.
Имя задержанного не разглашается. По данным следствия, в мае 2014 года обвиняемый инициировал и провел съезд председателей районных и городских советов области. На нем он наделил Валерия Болотова полномочиями народного губернатора Луганской области. Позднее он обращался к этому "народному губернатору" и просил провести референдум по определению устава Луганской области. Все это делалось, как считает украинская сторона, для отделения территории Луганской области от Украины и создания самопровозглашенной ЛНР.
Также в офисе генпрокурора отметили, что задержанный может получить до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества или без за подобный поступок.
Украинские СМИ пишут, что речь идет о экс-главе управления транспорта Луганского горсовета Андрее Андрееве.
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Украина , В мире , Конфликты , Андрей Андреев
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