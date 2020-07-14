Украина: на всех галушек не хватает

Сегрегация по различным признакам стала доминирующим трендом в современном украинском обществе. Уменьшающийся бюджет страны делится всё хуже, и выход лишь один — уменьшать количество претендентов на социальную поддержку

Ради экономии средств, государственных постов должны быть лишены русскоязычные — пока не выучат «соловьиную мову»; хорошо бы лишить избирательных прав пенсионеров — потому что «голосуют неправильно»; необходимо отобрать гражданство Украины у всех жителей Донбасса и прочих «схидняков», потому что они «агенты Москвы ».

В этом общереволюционном потоке национального сознания остаётся несколько непонятым возмущение словами главы комитета социальной политики и защиты прав ветеранов Верховной Рады Галины Третьяковой , которая призвала к стерилизации бедных сограждан — чтобы они не рожали «детей низкого качества». Попутно сообщается, что сама госпожа Третьякова человек далеко не бедный: за год депутатства разжилась лишними двумястами тысячами долларов и большим земельным участком под Киевом , а до этого активно трудилась на ниве грантоедства и соросятничества.

Возмущённые словами Третьяковой справедливо указывали на ее партийную принадлежность («Слуга народа»), однако заявления о социальной сегрегации звучат не только из уст членов правящей партии или откровенных неонацистов, но и уважаемых национал-патриотов, национал-демократов, национал-интеллигентов. Скажу больше: подобные взгляды декларируют не только на Украине. Например, в России некая «светская львица» Боня излагала необходимость ограничить помощm бедным, поскольку они «алкоголики и нищеброды».

То есть госпожа Третьякова не возникла «вдруг из ниоткуда»: балансирующее на грани наукообразного социал-дарвинизма и откровенного людоедства украинское государство — идеальный полигон для социальных опытов. Здесь меняют национальную идентичность и фальсифицируют историю, ломают моральные устои и пропагандируют извращения, распродают землю и разворовывают национальные богатства, заставляют воевать с собственными согражданами и размещают иностранные бактериологические лаборатории. Так почему бы не приступить и к массовой стерилизации?

В результате предпринятых ранее «реформ» финансовых ресурсов уже не хватает на всех, следовательно, актуальность новых ограничительных мер лишь возрастает. Если общество не соблюдает либеральную Конституцию Украины, оно будет реализовывать тоталитарную программу украинских националистов — потому «истинными патриотами» в современной Украине являются люди самых радикальных националистических воззрений, вроде последователей «Социал-Национальной Ассамблеи» (СНА) Парубия и Билецкого.

Так в программных документах «Патриота Украины» (ответвление СНА под руководством Билецкого) прямо говорится: «Ограничению и контролю будут подвергнуты все инородные этнорасовые группы с их последующей депортацией на исторические родины. Исходя из того, что мы, украинские социал-националисты, рассматриваем так называемые человеческие расы как отдельные биологические виды, а человеком разумным (Homo Sapiens), в биологическом смысле, считаем только Белую Европейскую (без включения в это понятие так называемых южных европеоидов: средиземноморская, кавказская, памиро-ферганская и др. расы в биологическом отношении также являются отличным от нас биологическим видом), считаем своей прямой обязанностью исключить любые межрасовые (межвидовые) контакты, приводящие к межрасовому (межвидовому) смешению и, в конечном счете — к вымиранию Белого Человека». Именно из этой организации выросли «Азов» и «Национальный корпус», ныне наиболее популярные и боеспособные формирования украинских националистов. Принятие доктрины национального неравенства не могло не привести и к другим формам социальной сегрегации — принявшие Бандеру примут и Гитлера.

Борьба с прошлым даёт нищающему населению возможность сбросить накопившееся раздражение, и — запасшись новым терпением — продолжать процесс своей собственной эксплуатации транснациональными элитами.

«Не надо тратить деньги на ликвидацию разного рода неравенств. Не надо продумывать, как именно — технически — их оптимально ликвидировать, — пишет об управлении современным обществом известный публицист Юрий Ткачев, — Заставь белого поцеловать тебе ноги. Заставь русского говорить по-украински. И вроде бы мир становится не таким уж беспросветным, не так ли, ведь ты уже чего-то добился».

Ты лучше другого обнищавшего — по «праву мовы», «титульной национальности», «правильной» расы. Просто не забывай работать на хозяина и выплачивать кредиты.

Чтобы разжалобить заокеанского хозяина, можно даже чёрными BLM прикинуться. Например, украинский политолог Сергей Сумленный по-модному сравнил положение украинцев в СССР с положением негров в рабовладельческой Америке:

«Украинцы в Российской империи и в Советском Союзе были чернокожими в расистской Америке. Они были объявлены "грязными", "глупыми", их язык был высмеян, их национальная одежда и акцент использовались как "забавная" вещь в комедиях, а их карьерный рост был ограничен званием прапорщика».

Специально лишенным собственной имперской истории — от Феофана Прокоповича , братьев Разумовских и канцлера Безбородко до выходцев из Украины Хрущева и Брежнева, сделавших республику одной из самых развитых экономик мира — можно впаривать всё, что угодно. И необходимость их дальнейшего ограбления, и «прогрессивность» стерилизации населения.

Главное, проводить стерилизацию под видом «возрождения украинской нации» — ибо так победим. Или не победим. Но это уже не будет иметь никакого значения.