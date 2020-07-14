Действия злоумышленников, считают украинские силовики, содержат признаки преступления по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины

Один из граждан страны собирал подписи под петицией с необычным требованием — признать недействительным Трианонский мирный договор 1920 года. По нему Королевство Венгрия лишилось части современной Закарпатской области. СБУ заявляет, что организатор сбора подписей стал подозреваемым, ему избрали меру пресечения.

Также проверяется информация о возможной причастности к «антиукраинской деятельности» иных лиц и объединений в Закарпатье.

Осенью 2018 года МИД Украины объявил консула Венгрии в закарпатском городе Берегово Матяша Силади персоной нон грата. Дипломату была вручена соответствующая нота.

«МИД Украины ожидает, что венгерская сторона в будущем воздержится от любых недружественных шагов по отношению к Украине», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. Кроме того, в Киеве потребовали, чтобы должностные лица, представляющие венгерские власти, прекратили нарушать законы Украины.

Украинских граждан венгерского происхождения Киев «рассматривает как объединяющий фактор в отношениях между двумя государствами» и призывает к этому «венгерских партнеров».

Украинско-венгерские отношения ухудшились после того, как в сети был опубликован видеоролик, на котором видно, как в венгерском консульстве в городе Берегово выдают паспорта Венгрии гражданам Украины, являющимся этническими венграми.

24 сентября 2018 года министр иностранных дел страны Петер Сийярто заявил, что на Украине усилились мадьярофобские настроения, что Будапешт связывал в приближающимися тогда президентскими выборами 2019 года. Спустя пару недель Сийярто на пресс-конференции по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым сообщил о нарушении прав венгерского меньшинства на Украине. Таким образом Сийярто прокомментировал его внесение в базу данных «Миротворца». Глава МИД Венгрии подчеркнул, что в настоящее время «есть и более серьезная проблема».

«Уже обеспеченные права венгерского населения на Украине постоянно нарушаются. Мое включение в список — это не проблема, намного большая проблема то, что закон об образовании, который нарушает права венгерского национального меньшинства, все еще не пересмотрен», — заявил Сийярто.

Он добавил, что Будапешт заинтересован в добрососедских контактах с Киевом, однако президент и правительство Украины свели на нет хорошие отношения между странами.

В конфликте между Венгрией и Украиной Киев усмотрел «русский след». Бывший тогда министром иностранных дел Украины Павел Климкин в видеообращении обвинил Россию в создании напряженности с венграми в Закарпатской области страны. По словам Климкина, Москва будет использовать разногласия между Украиной и Венгрией для дестабилизации в стране в целом и в Закарпатье в частности.

«Я предостерегаю всех от наездов на венгров в Закарпатье, наоборот, мы должны помочь нашей венгерской общине… Мы будем действовать вежливо, но очень жестко и последовательно», — заявил дипломат.

В Закарпатской области Украины проживают представители венгерского этнического меньшинства. Особенно «венгерский вопрос» обострился после выступлений украинских националистов и принятия Киевом нового закона «Об образовании», подразумевающий перевод всех школ, в которых обучаются национальные меньшинства, на украинский язык. В Венгрии считают, что документ ограничивает права этнических венгров, проживающих в Закарпатье. В феврале 2019 года глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуляш заявил, что украинское правительство приняло «полуфашистский» закон об образовании, согласно которому все обучение в республике к 2020 году будет вестись на украинском языке. Позже, однако, полное вступление в силу закона было отложено.