«Вялотекущая война идеальна для политического процесса»

Война в Донбассе — это зенит украинской идентичности и пик государственной идеи. Перманентная война с Россией, на которой самим можно не воевать, — это лучшее, что может быть. Власть Украины будет бороться за такую войну изо всех сил, — считает политический философ Иван Никонов

В начале июля в России и Украине вновь заговорили о реализации Минских соглашений, и, похоже, на этот раз более конкретно и настойчиво. Российская сторона предлагает Киеву установить конкретные механизмы реализации отдельных пунктов Минских соглашений. А немецкая пресса заявила, что эти требования Москва якобы сделала в ультимативной форме. Правда, потом "ультимативный тон" и российской и украинской стороной был опровергнут.

— Иван, на ваш взгляд, почему Москва намерена ускорить разрешение вопроса Минских соглашений? Условно говоря: или Киев выполняет их, или официально отказывается? И почему Москва активизировала процесс именно сейчас?

— Ультиматум, о котором вы говорите, реален, думаю, это контролируемая утечка Кремля. Таким образом, возможно, давали подготовиться Украине и подсвечивали, в первую очередь для немецкого общества, свою позицию.

Какое-то время Москва давала фору новому президенту. Сейчас, когда стало понятно, что Зеленский — это Порошенко light, то и вести себя с ним стали так же. При Петре Алексеевиче Кремль поставил переговоры в нормандском формате на паузу, пока Украина не выполнит политическую часть минских договоренностей. Теперь пришла очередь Владимира Зеленского.

— Как вы считаете, пойдёт ли Украина на реализацию Минских соглашений в полном объеме? Насколько стороны — Украину, Россию и Донбасс — устраивает нынешнее положение дел: состояние «ни мира, ни войны?»

— Украину нынешняя ситуация устраивает полностью. Подчеркну — полностью. Вообще вялотекущая война просто идеальна для украинского политического процесса. Как говорит молодежь, «не баг, но фича». Главная национальная идея современной Украины — это отталкивание от России, «геть вид Москвы!» по Петру Порошенко, попытка доказать, что украинцы — это не русские.

В таком положении война — это зенит украинской идентичности и пик государственной идеи. Перманентная война с Россией, на которой самим можно не воевать, — это лучшее, что может быть. Просто сказка. Власть Украины будет бороться за такую войну изо всех сил.

Если по какому-то трагическому для политических украинцев стечению обстоятельств конфликт сегодня бы прекратился, то в украинской историографии, медиа и школьных учебниках, без всякого сомнения, война будет преподноситься не как тлеющий конфликт где-то «на Востоке», а как ежедневные тяжелейшие общенациональные «запэкли» бои против всей мощи «навалы» Орды.

В принципе в госпропаганде это уже фигурировало как украинская Великая Отечественная, а Петро Порошенко предлагал создать мемориал «нашей» Великой Отечественной войны.

— Как вы считаете, пойдёт ли Украина на реализацию Минских соглашений в полном объеме?

— Некоторые нации формируются в победах, некоторые в поражениях, украинская политическая нация формируется сейчас в этом странном не-мире-не-войне. Поэтому ни о каком выполнении Минска со стороны Украины не может быть и речи.

Возврат Донбасса на условиях «Минска» Украине дает гораздо больше минусов, чем плюсов. Это другой политический ландшафт, в котором не заинтересована правящая партия (ни нынешняя, ни прошлая). Это независимые от Киева суды и хорошо вооруженные структурированные боевые группы, это судебные дела против государства и патриотов, это утрата консолидирующего образа врага. Донбасс Украине вообще не очень нужен, а на условиях «Минска» это просто угроза системе.

Нужно понимать, что если бы Киев можно было поставить перед однозначным выбором, то он (даже при фигуре Зеленского) больше заинтересован в передаче Донбасса России, чем Украине. Тогда можно было бы строить национальный миф на том, что «Россия украла у нас».

Печальнее всего, что текущее положение дел устраивает и Россию. Кажется, в Кремле считали, что «Минск-2» будет приемлемой формой мягкой капитуляции Киева, но по факту это стало самым удобным для Киева способом выхода из ситуации.

Я помню, как Путин рассказал, что во время перелета в самолете накидал черновик условий для перемирия, прототип будущих соглашений. А Порошенко потом говорил, что это он заставил Путина подписать «Минск».

Любое другое нормальное, особенно европейское государство в этой ситуации с радостью пошло бы на уступки автономии, лишь бы сохранить регион в составе. Однако Киев выполнять подписанное не собирался никогда, не собирается и сейчас. Для Москвы же Донбасс не в первом списке приоритетов.

Разумеется, больше всего текущее положение дел не устраивает республики. Непризнанный степной регион с индустрией середины-конца прошлого века и обедневшим населением. Нужно серьезно думать о будущем, создавать направления развития и новые смыслы, но делать это в подвешенном состоянии невозможно.

— Украина настаивает, что сперва должна получить контроль над границей, а только после этого можно проводить выборы в регионе. Россия и непризнанные республики — против. На ваш взгляд, возможен ли компромисс в этом вопросе? И каковы причины такого разногласия в прочтении Минских соглашений?

— Это означает, что Киев готов обменять миф о Великой Отечественной только на миф о Великой победе в Великой войне с Россией. При этом всерьез не воюя, разумеется. Компромисс невозможен.

— В чем еще, как вы считаете, состоят главные противоречия между сторонами?

— Главное противоречие в асимметрии сторон конфликта. Мир — насущная необходимость для Донбасса. А для Украины такой необходимостью является война. В той форме, как она идет сейчас, разумеется.

— Принято считать, что условный Запад — США, Германия и Франция — поддерживают Украину в вопросе «Минска». Как вы считаете, это положение дел сохраняется? И может ли Россия изменить ситуацию, добиться отмены санкций?

— Простите, если я буду опять говорить банальности. Франция действительно утратила интерес к минскому процессу. Отношение Германии к Украине сильно испортилось. Но глобально, пока США доминируют в регионе, весь изолирующий Россию пояс Intermarium — Прибалтика-Польша-Украина — будет поддерживаться антироссийским, независимо от отношений с Германией. Россия не сможет добиться отмены американских санкций, но европейские санкции могут быть сняты.

— Если «Минск-2» окончательно заморозится, что может прийти ему на смену? Некий «Минск-3»? И каким он может быть?

— «Минска-3» не будет. Будем «маты, шо маемо» — мертвый «Минск-2». В рамках текущего формата будут решаться только локальные вопросы: разминирование, КПП, обмен пленными. Россия из переговоров не выйдет, но будет демонстрировать бессмысленность «Минска», чтобы добиться отмены или смягчения санкций.

Как вы знаете, Александр Бородай недавно заявил о вхождении республик в состав РФ, а незадолго до этого аналогичным, но с менее острым сообщением выступил Денис Пушилин . Он сказал, что русофобская политика Украины чужда жителям Донбасса и «перспективы возврата в состав Украины равны нулю».

Возможно, они что-то знают. Я такими инсайдами, к сожалению, не владею, и политических предпосылок к этому не вижу, но тихо надеюсь на лучшее.