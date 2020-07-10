Закон об украинском языке как государственном — гвоздь в невозврат Крыма и Донбасса в состав Украины. Об этом бывший депутат Верховной рады Украины и лидер политической партии «Наши» Евгений Мураев заявил в эфире телеканала «Наш».
В 2019 года, как сообщал «Рамблер», на Украине был принят и вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно ему, исключительно украинский язык должен использоваться в большинстве сфер жизни.
«Ну это же очевидно еще один гвоздь в невозврат этих (Крыма и Донбасса. — Прим. ред.) территорий!» — заявил Мураев на днях.
По его словам, закон о языке противоречит всем демократическим нормам и ценностям Европы, в которую Украина стремится, в частности, Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, которую Украина подписала. Политик выразил уверенность, что это не способствует реинтеграции Крыма и Донбасса.
«Способствует ли это возврату желания людей вернуться на такую Украину, которую строят последние шесть лет? Ответ, по-моему, очевидный», — считает он.