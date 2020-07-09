Пять ошибок Виктора Януковича 

9 июля свой 70-летний юбилей отмечает один из самых противоречивых политиков постсоветского пространства — экс-президент Украины Виктор Янукович. В его карьере было немало заслуг и достижений, однако все они перечеркнуты чередой ошибок, допущенных в период с 2004 по 2014 год.

Ошибка №1: Отказ от победы

Впервые стать президентом Янукович мог еще в 2004 году. Опираясь на промышленный капитал и заручившись поддержкой Юго-Востока Украины, он вышел во второй тур выборов, где одержал победу над Виктором Ющенко — средней руки финансистом и националистом, чью кандидатуру безоговорочно поддержал Запад. Благодаря этой поддержке команде Ющенко удалось организовать на Майдане «Помаранчеву революцію» и добиться назначения «третьего тура» выборов.

До определенного момента команда Януковича пыталась этому препятствовать. Высшей точкой сопротивления стала организация съезда депутатов всех уровней в Северодонецке, куда прибыли 3,5 тысячи делегатов из 17 регионов. В рамках съезда впервые на серьезном уровне прозвучала идея создания «Юго-Восточной Украинской Автономной Республики» со столицей в Харькове . Кроме того, Донецкая и Луганская области заявили о желании стать республиками в составе «Украинской Федерации» и запланировали соответствующие референдумы.

Но спустя время, не выдержав давления, Янукович отказался защищать свою победу, пошел на компромисс с Ющенко и проиграл в «третьем туре» выборов. Позже сотрудники его штаба рассказали автору этих строк, что в наиболее тяжелые дни Янукович просто закрывался в своем кабинете и отказывался общаться с кем-либо не только лично, но и по телефону.

Ошибка №2: Преследование Тимошенко

В 2010 году Януковичу все же удалось стать президентом, победив во втором туре экс-премьера Юлию Тимошенко. С одной стороны, секрет успеха заключался в проведении грамотной избирательной кампании и привлечении консультантов вроде Пола Манафорта (которому работа на Украине позже аукнется в ходе избирательной кампании Дональда Трампа ).

С другой стороны — политики «оранжевого» лагеря, желая каждый по-своему угодить Западу, погрязли в склоках, коррупционных схемах и довели страну до ручки. При «раннем Януковиче» экономика Украины окрепла: курс доллара стал более-менее комфортным, началось строительство крупных объектов инфраструктуры, создавались новые рабочее места. Кроме того, Украина готовилась к проведению футбольного чемпионата Европы в 2012 году, что требовало сосредоточения немалых экономических усилий.

И все бы ничего, но в этот момент Янукович начинает уголовное преследование Тимошенко. Понятно, что преследовать Юлию Владимировну было за что, но в данном случае логика намерений Януковича вошла в противоречие с логикой обстоятельств. А обстоятельства оказались такими, что судебный процесс над Тимошенко сопровождался беспрецедентным давлением на президента со стороны Запада. Больше того, любые международные переговоры с представителями Киева всегда начинались с темы преследования Тимошенко.

В конечном итоге это привело не только к тому, что Янукович стал токсичным политиком, но и к осложнениям в отношениях с Россией, поскольку одна из претензий к Тимошенко заключалась в подписании якобы сомнительных газовых контрактов с Москвой.

Ошибка №3: Евроинтеграция

На Украине, на Западе, да и в России до сих пор популярен миф о том, что возглавляемая Януковичем «Партия регионов» была пророссийской. В реальности все было иначе. Лидеры партии действительно использовали риторику, по смыслу близкую сторонникам интеграции с Россией. Кроме того, партия неоднократно обещала дать русскому языку статус второго государственного. Но параллельно с этим администрация Януковича активно вела переговоры с Брюсселем по теме Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС

И в этом заключалась третья ошибка президента. С одной стороны, условия соглашения были невыгодными для Киева. С другой — пойдя на попятную с продвижением договора, Янукович взбесил сторонников евроинтеграции. При этом он начал терять поддержку пророссийски настроенного электората, а РФ на правах ключевого торгово-экономического партнера Украины обещала лишить Киев преференций.

К чему это привело — мы прекрасно помним: в ноябре 2013 года официальный Киев сообщил о приостановке подготовки заключения Соглашения, в ответ на это лидеры стран ЕС и США обрушились на Януковича с резкой критикой, а в центре столицы оппозиция начала собирать очередной «майдан» — на этот раз с приставкой «євро».

Ошибка №4: Поиск компромисса

Сегодня вряд ли у кого-то есть сомнения в том, что Янукович при желании мог разогнать протестующих в Киеве. Эту информацию два года назад косвенно подтвердил комендант «Євромайдана» Андрей Парубий . По его словам, за пять дней до государственного переворота «активисты» рассматривали вариант собственной эвакуации из Киева во Львов. В то же время актив киевского «Антимайдана» эвакуироваться из столицы не собирался.

В этой связи вспоминается одна показательная история. В середине февраля Янукович приехал на возложение цветов к памятнику воинам-афганцам по случаю очередной годовщины вывода советских войск из Афганистана. Само мероприятие, где собралось множество сторонников «Партии регионов», проходило возле Киево-Печерской Лавры. Оттуда до Майдана можно дойти за 15 минут. В какой-то момент одна из женщин докричалась до президента, спросив его: «Всё ли будет нормально?». В ответ на это Янукович улыбнулся, кивнул головой, сел в один из автомобилей своего кортежа и уехал в сторону улицы Банковой.

Несложно представить, о чем думал президент, кивая головой. Янукович рассчитывал на подписание мирного соглашения с лидерами протеста при посредничестве представителей Германии, Франции, Польши и России. Янукович вновь, как и в 2004 году, пытался найти компромисс. Но вместо этого он допустил государственный переворот.

Ошибка №5: Эмиграция

По мнению ряда специалистов, в 20-х числах февраля у Януковича оставались неплохие шансы обосноваться в Харькове и возглавить оттуда полноценное сопротивление. В те дни в городе проходил «Съезд депутатов Юго-Восточных регионов Украины». Но в данном случае теряющий легитимность президент не только повторил все ошибки 2004 года, но и усугубил их эмиграцией.

Бежав с Украины, Янукович оставил на произвол судьбы огромную страну, примерно 12-15 млн своих избирателей и 1,5 млн членов «Партии регионов». Последние приняли на себя первый удар «Революции гидности»: одних бросали в мусорные баки, другим жгли офисы, третьим били машины и окна, четвёртых калечили, пятых убивали. Спустя несколько недель репрессии коснулись остальных несогласных. Потом была Одесса. Потом была война, причем в родном для Януковича регионе.

А вдруг не виноват?

Некоторые могут возразить, что вышеперечисленные ошибки — не ошибки вовсе, а просто неудачное стечение обстоятельств. Мол, в поражении 2004 года виноват не сам Янукович, а бездарная работа его штаба во главе с Сергеем Тигипко . В преследовании Юлии Тимошенко виновно окружение президента, с которым было сложно спорить. Евроинтеграция и вовсе была навязана олигархами. Майдан — дело рук Джо Байдена , Виктории Нулланд и Джеффри Пайетта. А эмиграция была вынужденной. В общем, «кругом предательство, трусость и обман».

Вполне возможно, что такого рода оправдания допустимы в отношении простого смертного, от действий которого не зависит судьба целого государства. Но проблема в том, что сам Янукович пытается себя оправдать ровно таким же образом. Например, рассуждая в прошлом году о событиях 2014 года, он заявил:

«Меня обманули, предали или, как говорят продвинутые украинские политики, меня «кинули, как лоха».

Потому, коль сегодня Януковичу исполняется 70 лет, хочется пожелать ему ровно две вещи: во-первых — не быть лохом, а во-вторых — найти в себе силы исправить хоть какие-то ошибки прошлого.