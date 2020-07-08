«Готовили преступления»: в Киеве задержали двух россиян

Нацполиция Украины задержала в Киеве двух россиян по подозрению в планировании преступлений. Задержанные, по словам представителей украинских правоохранительных органов, работали на спецслужбы РФ и «участвовали в военных конфликтах» за границей.

Двое граждан Российской Федерации были задержаны в Киеве национальной полицией Украины. Как сообщает ТАСС, задержание произошло в ходе спецоперации в Шевченковском районе украинской столицы.

«Оперативники управления стратегических расследований получили информацию о том, что в столицу прибыли граждане Российской Федерации, которые планируют серию тяжких преступлений», — отмечается в заявлении пресс-службы украинской нацполиции.

Правоохранительные органы Украины утверждают, что задержанные россияне состояли в неких «вооруженных формированиях», сотрудничали с российскими спецслужбами и принимали участие в военных конфликтах «на территории разных стран». Сейчас Украина готовит материалы для принудительного выдворения задержанных за пределы страны.

Отмечается, что гражданин Украины Леонид Каплун работал в сфере пассажирских перевозок. Украинские спецслужбы завербовали его, когда он проходил пограничный контроль в пункте пропуска «Каланчак» (Украина), сообщили в ФСБ. Там добавили, что именно тогда он получил псевдоним «Рыжий».

«Каплуну было поручено собрать и передать украинской спецслужбе информацию о дислокации российских воинских частей, передвижениях военной техники на территории Республики Крым, а также численном составе сотрудников пограничных органов, проходящих службу в МАПП «Армянск», — указали в сообщении.

Действия гражданина Украины содержат признаки преступления, предусмотренного ст. 276 («Шпионаж») УК РФ, но в связи с тем, что агент не успел совершить преступное деяние, уголовное дело в отношении него не возбуждалось.

«После задержания сотрудниками УФСБ России по Воронежской области Каплун Л. И. выдворен за пределы Российской Федерации с закрытием возможности въезда в Россию сроком на 20 лет», — подчеркнули в сообщении.

В то же время в СБУ опровергали информацию о задержании в России своего человека. Как заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская «Громадському» телеканалу, вся информация ФСБ является фейком, а среди сотрудников спецслужбы якобы не значится сотрудник по имени Леонид Каплун.

Схожая ситуация произошла в феврале 2018 года. ФСБ сообщила, что сотрудники спецслужб задержали в Симферополе украинца Константина Давыденко . Он «целенаправленно собирал и передавал спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Росгвардии ». Также он собирал информацию о сотрудниках ФСБ. Утечка этих данных за рубеж могла нанести ущерб безопасности РФ. По данному факту возбудили дело по статье «шпионаж».

На допросе задержанный признался, что прибыл на полуостров для сбора информации по заданию СБУ. Он также уточнил, что информацию ему передавал некто Виталий. 6 июня 2019 года его приговорили к 10,5 года колонии строгого режима по статье 276 УК РФ «Шпионаж».

В 2017 году сотрудники ФСБ по Самарской области задержали 27-летнего украинца. По версии следствия, он принадлежал к агентурному аппарату подразделения «Спецрезерв» главного управления разведки минобороны Украины (ГУР МОУ).

На допросе задержанный признался, что в интересах ГУР МОУ проводил «визуальную разведку объектов военной и транспортной инфраструктуры» в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР), в Самарской и Ростовской областях. Он рассказал, что изучал места расположения сотрудников охраны и полиции, их количество, расположение видеокамер, пропускных пунктов на всех входах и выходах. Шпиона выдворили из страны. В течение 10 лет он не сможет въезжать на территорию России.