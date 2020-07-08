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Украина расторгла меморандум с РФ о совместной борьбе с терроризмом 

Российская Газета и ещё 13 1 час назад
Украина расторгла меморандум с РФ о совместной борьбе с терроризмом
Фото: Российская Газета
Украинский кабмин, как и обещал, принял решение о прекращении действия меморандума о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, принятого Киевом и Москвой восемь лет назад. Об этом сообщает портал 112.ua со ссылкой на итоги правительственного заседания. Инициатором такого шага стали украинские спецслужбы, а именно — СБУ. Между тем в Москве отметили, что киевские власти делают стратегически важные задачи в интересах обеих стран заложниками политических игр.
Тем временем в Киеве считают, что такой демарш поможет «повысить авторитет Украины» и защитит ее от «агрессии РФ». До сих пор документ, принятый в 2012 году в Ялте, автоматически продлевался каждые 12 месяцев согласно предусмотренной процедуре, поскольку ни одна из сторон не заявляла о его расторжении. Теперь в СБУ вспомнили и о нем. За последние шесть лет Киев уже прекратил действие примерно 150 договоров с российской стороной. Между тем глава российского МИД Сергей Лавров заявил на пресс-конференции, что борьба с терроризмом не должна становиться «заложником геополитических игр», которыми занимается нынешнее украинское руководство.
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Украина , Конфликты , Сергей Лавров , МИД , СБУ , Правительство Украины , Киев , Москва
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