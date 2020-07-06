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Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией 

Газета.Ru 20 минут назад
«Будет много потерь»: Киев готовится воевать с Россией
Фото: Газета.Ru
На Украине заявили о подготовке к полномасштабным боевым действиям с Россией. По словам командующего ВМС страны контр-адмирала Алексея Неижпапы, Киев готовится к атаке российской армии на Херсонскую область. В этом контексте он упомянул украинский ракетный комплекс «Нептун», которым ранее Украина уже угрожала России.
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете «Думская» командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа. Он также отметил, что Украина намерена «вернуть» Крым.
«Будет много потерь — и наших воинов, и гражданского населения», — подчеркнул Неижпапа.
Он рассказал, что Киев готовится к атаке российской армии на Херсонскую область, направленную на то, чтобы пустить днепровскую воду в Крым.
«Наши подразделения готовятся к таким действиям. Все планы раскрыть не могу, но вот вам маленький факт: дальность ракетного комплекса «Нептун» позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим», — предупредил контр-адмирал.
Командующий боевым флотом уточнил, что началом конфронтации станет попытка Москвы восстановить Северо-Крымский канал на полуострове.
Ранее он заявил в интервью украинской службе «Радио Свобода», что украинские ВМС намерены в 2021 году разместить на Черном и Азовском морях три дивизиона противокорабельных комплексов с крылатыми ракетами «Нептун».
«По вопросу «когда», думаю, в следующем году. А о «сколько» отвечу, что запланировано три дивизиона береговых ракетных комплексов. Два — на Черном море, один — на Азовском», — отметил Неижпапа.
По его словам, судя по прошедшим испытаниям, ничто не мешает поразить несколько целей одновременно.
По его мнению, это оружие однозначно эффективно, а главная задача на данный момент — получить «Нептуны» как можно скорее и грамотно их применять.
В середине прошлого месяца Defense Express разместило в Facebook видео первых летных испытаний украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» со штатной боевой частью. В ходе тестирования заданная цель была успешно уничтожена. По сообщению информационно-консалтингового агентства, она была расположена на расстоянии 80 км от места пуска ракеты.
Defense Express указывает, что российская сторона наблюдала за испытаниями комплекса и пыталась средствами радиоэлектронной борьбы подавить работу системы управления и наведения ракеты.
Когда завершатся госиспытания наземной версии оружия, будут созданы воздушная и морская, напомнило агентство.
В конце мая генконструктор конструкторского бюро «Луч» Олег Коростелев, работающий над оружием, заявил, что «Нептуны» в ходе испытаний на государственном полигоне Алибей в Одесской области почти одновременно уничтожили две цели. Он отметил, что ракеты были запущены по двум целям в Черном море с интервалом в две секунды друг от друга. По словам разработчика, первая мишень была расположена на расстоянии 85 км от места пуска, а вторая — в 110 км. Расстояние между самими целями превышало 20 км.
За 10-15 км до поражения цели ракеты с самонаводящимися головками снизили высоту полета до 5 м над уровнем моря, детализировал Коростелев.
«Далее ракеты рассчитали оптимальную точку попадания, преодолели путь, который остался, и уничтожили две морские цели. Я всех вас поздравляю! Испытания прошли успешно, все надводные цели были поражены на заданной дальности», — отметил конструктор.
Ранее на Украине уже угрожали этой ракетой России. В середине июля прошлого года бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Александр Турчинов заявил в интервью изданию LB.ua, что «Нептун» может в течение нескольких минут уничтожить Крымский мост.
«Наши крылатые ракеты смогут уничтожать военные корабли РФ любого класса не только в Черном и Азовском море, но и в портах их базирования. А при необходимости в течение нескольких минут снести мост, которым так кичится Россия», — подчеркнул Турчинов.
Депутат от Крыма Михаил Шеремет назвал мост через Керченский пролив неуязвимым для внешнего воздействия. По его словам, конструкция находится под круглосуточной защитой наземных, подводных, надводных и воздушных сил.
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Комментарии 6
Украина , Армия , Статьи , Александр Турчинов , Михаил Шеремет , радио "Свобода" , Киев , Москва , Республика Крым , Севастополь
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