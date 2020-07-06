Украину предупредили о грозящем банкротстве

Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», Смолий заявил, что на протяжении года на него оказывается политическое давление, в том числе на заседаниях при участии депутатов Верховной рады , представителей президента Владимира Зеленского и кабинета министров, через суды, проплаченные митинги, информационные атаки и совет НБУ. По этой причине он написал заявление об увольнении.

« (Отставка. — Прим. ред.) — это протест, это сигнал, это предупреждение», — заявил Смолий.

3 июля депутаты Верховной рады отправили его в отставку на внеочередном заседании парламента. 4 июля автор Handelsblatt высказал мнение, что Украине грозит банкротство из-за отставки Смолия.

Он объяснил это тем, что теперь Украина не сможет выпустить еврооблигации, планировавшиеся к размещению 8 июля на лондонской бирже, тогда как вскоре истечет срок погашения кредитов на сумму 17 миллиардов долларов, а позже истечет срок погашения еще нескольких многомиллиардных займов.