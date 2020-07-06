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Украине грозит банкротство 

Артём Кульша и ещё 11 35 минут назад
Украину предупредили о грозящем банкротстве
Фото: ТАСС
Украине грозит банкротство из-за отставки главы Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия. Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt.
Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», Смолий заявил, что на протяжении года на него оказывается политическое давление, в том числе на заседаниях при участии депутатов Верховной рады, представителей президента Владимира Зеленского и кабинета министров, через суды, проплаченные митинги, информационные атаки и совет НБУ. По этой причине он написал заявление об увольнении.
« (Отставка. — Прим. ред.) — это протест, это сигнал, это предупреждение», — заявил Смолий.
3 июля депутаты Верховной рады отправили его в отставку на внеочередном заседании парламента. 4 июля автор Handelsblatt высказал мнение, что Украине грозит банкротство из-за отставки Смолия.
Он объяснил это тем, что теперь Украина не сможет выпустить еврооблигации, планировавшиеся к размещению 8 июля на лондонской бирже, тогда как вскоре истечет срок погашения кредитов на сумму 17 миллиардов долларов, а позже истечет срок погашения еще нескольких многомиллиардных займов.
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Украина , В мире , Кавказ , Яков Смолий , Владимир Зеленский , Верховная Рада , Handelsblatt
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