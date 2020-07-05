В ГД оценили заявление о скором вхождении Донбасса в состав РФ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал высказывание главы Союза добровольцев Донбасса Александра Бородай о включении в состав России Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в воскресенье, 5 июля, он рассказал в интервью изданию «Комсомольская правда».

Он заявил, что Бородай живет на этой территории, в связи с чем хорошо понимает настроение горожан.

По словам Онищенко, фактически Донбасс в составе России. Он рассказал, что многие голосовали по поправкам к Конституции, имея российский паспорт и пересекая пограничные территории. «Это символ того, что люди беспокоятся о главном законе той страны, в которой они уже, считай, живут. Они ездили не за покупками, они ехали для того, чтобы позаботиться о будущем, прежде всего, своих детей», — заявил зампред комитета Госдумы по образованию и науке.

По мнению политика, официально включить в состав России ДНР и ЛНР можно было в 2014 году, после референдума в Крыму. Он также сказал, что многое зависит от «политической воли», но территориальный вопрос важно все-таки решить. «А люди будут уже четко и ясно понимать, где они живут, в чем состоит их судьба и их детей, внуков. И, конечно, всех будущих поколений», — добавил он.

Онищенко также пояснил, что экономика Донбасса направлена на Россию. «И это тоже является тем содержательным, совершенно объективным посылом того, что мы живем в одной стране. И давно пора с этим юридически определиться», — заметил политик.